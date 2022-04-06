تعاون بين ماغناتي وفيزا لتبسيط إجراء مدفوعات البطاقات باستخدام الهواتف الذكية

المصدر: أبوظبي- البيان

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تعاونت «ماغناتي»، الشركة العاملة في قطاع حلول المدفوعات في المنطقة، مع فيزا الشركة العالمية في مجال تكنولوجيا المدفوعات الرقمية، لتوفير تقنية Tap to Phone غير التلامسية في دولة الإمارات، وهو ما سيمكن من تبسيط إجراء مدفوعات البطاقات باستخدام الهواتف الذكية.

ومن خلال هذه الشراكة تقدم ماغناتي تقنية مبتكرة إلى مختلف الشركات، الصغيرة والمتوسطة والشركات التجارية الكبرى، وتتيح خاصية Tap to Phone للتجار قبول مدفوعات البطاقات عبر الهواتف الذكية أو الأجهزة اللوحية، التي تعمل بنظام «أندرويد» المتوافقة مع أجهزة الاتصال قريب المدى، ويلغي التطبيق حاجة التجار إلى تركيب وصيانة معدات نقاط البيع التقليدية.

وفي ضوء التغيرات التي فرضتها جائحة كوفيد 19، وصلت نسبة المعاملات غير التلامسية في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى نحو 90% في شهر سبتمبر عام 2021، وتسهم تقنية Tap to Phone في الارتقاء بتجربة العملاء من خلال توفير عمليات دفع سلسة وسريعة، وفق أعلى معايير الأمان، دون الحاجة للقلق حيال التعاملات النقدية. وتمثل هذه الشراكة رافداً لرؤية حكومة دولة الإمارات الهادفة إلى بناء اقتصاد غير نقدي من خلال التركيز على قبول المدفوعات الرقمية باستخدام أفضل الحلول والتقنيات من كافة أنحاء العالم.

وقال رامانا كومار، الرئيس التنفيذي لشركة ماغناتي: «نحن على ثقة بأن إطلاق تقنية Tap to Phone المخصصة لنقاط البيع سيسهم في تعزيز نمو قطاع المدفوعات في دولة الإمارات العربية المتحدة، ونحن سعداء بهذا التعاون مع فيزا لنعمل معاً على مساعدة التجار في تقديم تجربة أكثر سهولة وسلاسة لعملائهم، ونحرص دائماً على مواصلة السعي لتحسين منظومة قطاع المدفوعات من خلال التقنيات والحلول الجديدة، التي توفرها منصتنا للمدفوعات، كما أننا نفخر بالمساهمة في دعم الرؤية الوطنية الهادفة للتحول إلى الاقتصاد غير النقدي عبر حلول وتقنيات مبتكرة مثل Tap to Phone التي تمتاز بالذكاء والفعالية والتكلفة المناسبة».

وقال عمر فاروق، العضو المنتدب ورئيس منصة المدفوعات لدى ماغناتي: نسعى باستمرار إلى تزويد التجار بحلول جديدة ومتطورة لقبول المدفوعات، في الوقت الذي تواصل فيه الشركة إرساء معايير جديدة للتميز على مستوى القطاع؛ وهو ما يتجسد في إطلاق تقنية Tap to Phone، وتنسجم هذه الخطوة مع توجهنا الاستراتيجي الهادف إلى توفير مجموعة واسعة من الحلول، التي تضمن قيمة مضافة للعملاء في إطار مبادرة منصة المدفوعات.

وقال شهباز خان، مدير عام شركة فيزا في الإمارات وعُمان والبحرين: يتميز المستهلكون في الإمارات بقدرتهم على التعامل مع أحدث التقنيات، ويبحثون حصراً عن تجارب التسوق التي تلبي توقعاتهم المرتفعة، فوفقاً لدراستنا الأحدث التي حملت عنوان «العودة إلى الأعمال»، قال 3 من كل 4 مستهلكين في الإمارات (73%) إنهم لا يرغبون بالتسوق من متاجر لا تقبل المدفوعات غير التلامسية، وفي حين أظهرت غالبية الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات استعداداً مذهلاً للتطور في سبيل مواكبة التغيير، ما زالت نسبة 92% من الشركات، التي شملها الاستطلاع متخوفة من نقل أعمالها إلى الإنترنت، الأمر الذي يؤكد ضرورة توفير الدعم الإضافي أثناء انتقالها إلى الحلول الرقمية.

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