فيوليا ترسّخ حضورها في الشرق الأوسط للمساعدة في مساعي التحوّل البيئي

المصدر: دبي ـ البيان

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ارتقت «فيوليا»، وهي شركة تعمل في قطاع الخدمات البيئية، بعملياتها إلى مستوى جديد من خلال عملية الاندماج مع مجموعة «سويز» (Suez) وهي صفقة تمّ إبرامها في وقت سابق من هذه السنة. وترسّخ الشركة حضورها في الشرق الأوسط لمساعدة المدن والصناعات في مساعيها للتحوّل البيئي.

وبتوحيد القدرات والكفاءات التي تتميز بها كلتا الشركتين، ستتمكن «فيوليا» الجديدة من تقديم أفكار مبتكرة، إضافة إلى الاستثمارات والموارد الأشمل لتوسيع نطاق الحلول القائمة في مجال التحول البيئي وابتكار حلول جديدة.

وفي قطاعَي المياه والنفايات، ستمكّن إضافة نشاطات «سويز» وقدراتها لـ«فيوليا» بأن تصبح المعيار المرجعي في مجال معالجة النفايات الخطرة وبأن ترسخ مكانتها في قطاع إدارة المياه. وبذلك تحظى الشركة بأفضلية أكبر للتعامل مع أبرز التحديات البيئية في المنطقة، ولاسيما في دولة الإمارات والسعودية وعمان وقطر.

وقال أنطوان فريرو، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في «فيوليا»: يشكل تأسيس جهة عالمية متخصّصة في مجال التحول البيئي عنصر تغيير جذرياً لقطاع الخدمات البيئية. وتهدف «فيوليا» لأن تصبح شركة فريدة تسهّل مسألة اعتماد حلول التحول البيئي وشريكاً موثوقاً للعملاء في القطاعين العام والخاص بهدف الاستجابة لحالات الطوارئ البيئية.

وفي ظلّ الظروف الصعبة التي يواجهها العالم حالياً، تعزّز فرق فيوليا جهودها لتحقيق مهمتها الأساسية المتمثّلة بتقديم حلول بيئية وحلول الطاقة من أجل تلبية الاحتياجات الحيوية للشعوب بطريقة مسؤولة ومواصلة بناء مستقبل مستدام.

وقال أزاد كيباريان، مدير «فيوليا» في منطقة إيطاليا وإفريقيا والشرق الأوسط: مع المزيد من المواهب والمهارات ومع بلدان جديدة، ستصبح «فيوليا الشرق الأوسط» أقوى من أي وقت مضى لتلبية احتياجات عملائنا المتزايدة ومواجهة التحديات التي يفرضها تغير المناخ والتلوث والشحّ في الموارد«.

وفي إطار مساعيها في مجال التحول البيئي في الشرق الأدنى والشرق الأوسط، ستعزّز»فيوليا«نشاطها في المجالات حيث يمكن للمجموعة أن تحقق قيمة مضافة كبيرة من خلال خبرتها الواسعة، على سبيل المثال في معالجة النفايات الخطرة والكفاءة في استهلاك الطاقة وإعادة استخدام المياه وإعادة تدوير البلاستيك.

كما أنها تتطلّع إلى المساهمة إلى حد أبعد في أنشطة الخدمات الأساسية وهي المياه والنفايات والصرف الصحي والكهرباء.

وفي حين تبذل»فيوليا«جهوداً كبيرة في تطوير مقاربات جديدة للتعامل مع تحديات التغير المناخي، يتمّ بالفعل تطبيق بعض الحلول المبتكرة التي حققت النجاح فيها، ويشمل ذلك الإمدادات المائية للزراعة، وجودة الهواء من خلال شركة»إنوفا" التابعة لفيوليا، واحتجاز الكربون ونقله واستخدامه وتخزينه.

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