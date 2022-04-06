«تدوير» تثني على جهود «بيئة أبوظبي» في مواجهة تحديات إدارة النفايات

المصدر: أبوظبي - البيان

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أكد مركز أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير»، على أهمية لائحة الإدارة المتكاملة للنفايات التي أصدرتها هيئة البيئة في أبوظبي، والتي تم اعتمادها من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة رئيس مجلس إدارة الهيئة، في تحسين سبل إدارة النفايات في الإمارة وتحويلها إلى رافد اقتصادي، مع ضمان امتثالها لأفضل الممارسات والتشريعات المعتمدة.

وتهدف اللائحة التي تعتبر الأولى من نوعها على مستوى إمارة أبوظبي إلى وضع الأطر واللوائح والتشريعات اللازمة لمواجهة التحديات التي تواجهها الإمارة في مجال إدارة النفايات، واستقطاب المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي، والحد من الازدواجية من خلال تحديد المسؤوليات التشريعية والتنظيمية والتشغيلية لكل من الجهات المعنية في إدارة النفايات.

وتحدد اللائحة جملة من اللوائح والتشريعات المتعلقة بتحديد ملكية النفايات وآليات تصنيفها، وكيفية فصلها وجمعها وإعادة تدويرها واستخدامها وطرق معالجتها وجمعها وتخزينها ونقلها، إضافة إلى اشتراطات ومواصفات أجهزة التتبع ومكبات النفايات الصحية والقائمة الواجب على الجهات المعنية الالتزام بها، والعقوبات الجزائية المترتبة على الرمي العشوائي للنفايات.

وفي هذا الصدد، قال فلاح محمد الأحبابي، رئيس مجلس إدارة مركز أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير»: إن لائحة الإدارة المتكاملة للنفايات ستسهم بلا شك في رسم مستقبل أفضل لإدارة النفايات لأهميتها في تحديد اللوائح والتشريعات الواجب على جميع الجهات المعنية الالتزام بها، لا سيما في ظل تزايد التحديات التي تواجه قطاع إدارة النفايات وتنامي الحاجة إلى تبني أساليب وآليات أكثر ابتكاراً لتحويل النفايات من عبء بيئي إلى مورد اقتصادي، حيث ستدعم اللائحة الجهود الحالية المبذولة للحد من كميات النفايات التي يتم تحويلها إلى المطامر، وستعزز من التوجه نحو الاقتصاد الدائري وتطبيق أفضل الممارسات والتقنيات المتاحة.

ومن جهته، قال الدكتور سالم خلفان الكعبي، مدير عام مركز أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير»: نلتزم في مركز أبوظبي لإدارة النفايات بتطبيق التشريعات الواردة في اللائحة المتكاملة لإدارة النفايات التي أطلقتها هيئة البيئة في أبوظبي، والتي تنسجم مع المبادرات الطموحة للدولة، وتعزز من قدرتها التنافسية لمواجهة التحديات الناجمة عن إدارة النفايات.

كما نعمل بشكل فاعل ودائم على دعم هذه المبادرات من خلال إحداث تغيير إيجابي وملموس في كيفية إدارة النفايات مع التركيز على تعزيز الاستدامة واستقطاب أفضل التقنيات المعتمدة عالمياً والاستمرار في تقديم خدمات متميزة لتحقيق أهدافنا الاستراتيجية الرامية لبناء أنظمة متكاملة لإدارة النفايات ومكافحة آفات الصحة العامة وتقديم خدمات قيمة للمتعاملين والمجتمع.

ومن الجدير بالذكر أن مركز أبوظبي لإدارة النفايات يعمل بشكل مستمر على الارتقاء بمستوى الخدمات المتنوعة التي يقدمها للمجتمع من خلال تطبيق أفضل الممارسات والتقنيات التكنولوجية مع الامتثال للتشريعات والقوانين الصادرة عن الجهات المختصة، نحو تطوير نظام مستدام لإدارة النفايات ومكافحة آفات الصحة العامة في إمارة أبوظبي.

وأعلن المركز مؤخراً عن تطبيق تقنية إنترنت الأشياء «IoT» في محطة معالجة مخلفات الهدم والبناء بمنطقة الظفرة في أبوظبي، وذلك بالشراكة مع شركة الظفرة لإعادة التدوير، وفي خطوة تعد الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط.

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