«رافد» توقع اتفاقية مع «دناتا» لصيانة وتصليح محركات معدات المناولة الأرضية

المصدر: الشارقة – البيان

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أبرمت شركة رافد لحلول المركبات، اتفاقية مع شركة دناتا، المزود العالمي لخدمات السفر الجوي، لتقديم خدمات الإصلاح الشامل لمعدات المناولة الأرضية التابعة لدناتا.

وقّع الاتفاقية في مقر رافد، سالم المدفع، الرئيس التنفيذي لشركة رافد لحلول المركبات، وروس سوندرز مدير أول التخطيط والهندسة والأنظمة في دناتا للخدمات الفنية، بحضور عدد من كبار المسؤولين من الجانبين.

وقال سالم المدفع: تأتي هذه الشراكة مع دناتا، تماشياً مع رؤيتنا المتمثلة بالريادة في تقديم حلول مبتكرة للمركبات، باستخدام أحدث التقنيات، وعلى يد فريق من المحترفين. نحن ملتزمون بالجودة والكفاءة وسرعة التسليم، والحفاظ على الأصول، وتعزيز تدابير السلامة والأمان. ونتطلع إلى العمل مع دناتا، الاسم الرائد عالمياً في خدمات السفر الجوي، لتعزيز كفاءة منظومة معدات المناولة الأرضية للشركة، والتي تمكنها من المحافظة على كفاءتها في تقديم أفضل الخدمات لشركات الطيران المحلية والعالمية، ويسعدنا أن نكون شركاء في النجاح الذي تحققه.

وقال روس سوندرز: توقيع هذه الاتفاقية مع رافد، يتماشى مع استراتيجيتنا المتمثلة في التعاون مع شركاء التوريد بدولة الإمارات، من أصحاب الخبرة والكفاءة، في دعمنا لتقديم معدات دعم أرضي آمنة وصالحة للخدمة، لتلبية احتياجاتنا، وتوفير المتطلبات التشغيلية في مطار دبي الدولي، ودبي وورلد سنترال. ويتيح لنا هذا التعاون مع رافد، الوصول إلى خدمات ومرافق الشركة لإصلاح مركبات دناتا، والمركبات التجارية الخفيفة، بالإضافة إلى خدمات إصلاح المحرك وغيرها. تتمتع رافد بالخبرة اللازمة، والتركيز على الجودة في صيانة وإصلاح الأسطول التي تسعى دناتا للحصول عليها من شركاء الصيانة.

وبموجب الاتفاقية، ستقدم رافد إصلاحاً شاملاً للمحركات، ولمعدات المناولة الأرضية لدناتا، والتي سيتم تنفيذها في مركز التصليح المتخصص في منشأة رافد الحديثة، التي تبلغ مساحتها 50000 متر مربع في منطقة العزرة بالشارقة.

وتأسست شركة «رافد» عام 2017، من خلال اتفاقية شراكة بين «الشارقة لإدارة الأُصول»، وشركة «أو دابليو إس أوتو» الأمريكية، لتطوير قطاع المركبات في المنطقة، من خلال فريق محترف من خبراء المركبات متعددي الجنسيات. وتشمل خدمات الشركة، فحص وتسجيل المركبات، والصيانة والتصليح، وتغيير الزيت والإطارات والبطاريات، وخدمات المساعدة على الطريق، إضافة إلى وحدة «رافد» للحوادث، المتخصصة بمساعدة سكان إمارة الشارقة في تلقي تقارير حوادث المركبات.

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