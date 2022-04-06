مكتوم بن محمد: رؤية محمد بن راشد في بناء الاقتصاد نحصدها الآن ثقة عالمية في مؤسساتنا

المصدر: دبي- البيان

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أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، أن نجاح اكتتاب ديوا في استقطاب طلبات اكتتاب بقيمة 315 مليار درهم عبر مشاركة أغلب الصناديق السيادية والخاصة العالمية ومشاركة 65 ألف من المستثمرين الأفراد مما جعله ثاني أكبر إدراج في تاريخ المنطقة هو تصويت ثقة عالمي على اقتصادنا ونقطة تحول إيجابية في أسواقنا المالية .

وقال سموه على حسابه الرسمي في تويتر"، إن رؤية محمد بن راشد في بناء الاقتصاد الأنشط نحصدها الآن ثقة عالمية في مؤسساتنا .. الاكتتاب العام في ديوا هو أكبر طرح عام أولى في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا منذ بداية 2022 ب9مليار سهم بقيمة 22.3 مليار درهم .. وهدفنا أن يعكس سوقنا المالي قوة وتنوع اقتصادنا .. والقادم أفضل.

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