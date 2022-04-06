"مطارات أبوظبي" و"الاتحاد للطيران" تطلقان خدمة "مايلز أون ذا غو"

المصدر: وام

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وقّعت مطارات أبوظبي شراكة مع برنامج ضيف الاتحاد، الحائز على جوائز عالمية لإطلاق خدمة "مايلز أون ذا غو" للمسافرين عبر مطار أبوظبي الدولي.

وتتيح هذه الشراكة لأعضاء برنامج ضيف الاتحاد كسب وإنفاق الأميال عند تسوقهم في مطار أبوظبي الدولي من المحلات التجارية المشاركة وبمجرد قيام الأعضاء بتحميل برنامج ضيف الاتحاد في هواتفهم المتحركة وربطه مع 5 بطاقات دفع كحد أقصى من فئة فيزا سيتمكنون من إنفاق أميالهم لدى أي من منافذ البيع المُشاركة وإضافة مكافآت نقدية لبطاقاتهم.

وسيُتاح للأعضاء كسب ميل واحد من أميال ضيف الاتحاد مقابل كل 3 دراهم ينفقونها لدى أي من منافذ البيع المُشاركة التي يبلغ عددها 119 منفذًا .

وقال فرانسوا بوريين الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية بمطارات أبوظبي: "تسعى مطارات أبوظبي لتوطيد علاقاتها مع شركائها الاستراتيجيين بهدف توفير تجربة تفوق التوقعات للمسافرين عبر مطاراتنا. ويسعدنا أن نوسع نطاق تعاوننا مع شركة الاتحاد للطيران في مطار أبوظبي الدولي، وسنواصل التزامنا بتقديم حلول مبتكرة ترتقي بخدمات المطار ليرحّب بالعالم بأفضل صورة في أبوظبي ".

من جانبه قال تيري دالي، المدير التنفيذي لشؤون تجارب الضيوف والعلامة التجارية والتسويق في الاتحاد للطيران: " نحرص باستمرار على تطوير برنامج ضيف الاتحاد لأعضائنا الكرام. وتأتي خدمة "مايلز أون ذا غو" المجزية لتتيح لهم مزيدًا من الخيارات لكسب الأميال وإنفاقها.

ويسعدنا أن نضيف مطار أبوظبي الدولي لتطبيق الهاتف المحمول الحائز على الجوائز."

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