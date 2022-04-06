إقبال كبير على الخيم الرمضانية في دبي

المصدر: دبي - البيان

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شهر رمضان المبارك هو شهر العطاء وفعل الخير، وفرصة تجمع أفراد العائلة والأصدقاء على مائدتي الإفطار والسحور. وهذا العام، تتميز فعاليات «رمضان في دبي 2022»، التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، بتقديم مجموعة كبيرة ومتنوعة من تجارب الطعام، في أجواء اجتماعية مميزة.

وبين تجارب جديدة في الخيام الرمضانية والمطاعم المختلفة التي تقدم وجبات الإفطار والسحور، مروراً بمبادرات المساهمة بالخير والتبرع بوجبات لكل محتاج، توفر عروض المطاعم الرمضانية بدبي ما يناسب أذواق الجميع.

وتقدم العديد من الوجهات والمطاعم والفنادق عروض طعام حصرية لشهر رمضان المبارك، التي تشمل «دبي أوبرا»، وإفطار «ذا نيو مون» في «لو غورميه غاليري لافاييت»، ومطاعم «نخيل مول»، وبوفيه إفطار في «إنتركونتيننتال دبي مارينا» و«دبي فيستيفال سيتي».

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