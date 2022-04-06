123 ملياراً أصول قطاع التأمين في 9 أشهر

المصدر: (أبوظبي - رامي سميح)

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كشف مصرف الإمارات المركزي عن ارتفاع إجمالي أصول قطاع التأمين في الدولة على أساس سنوي بنسبة 3.63% (ما يعادل 4.3 مليارات درهم) إلى 122.8 مليار درهم بنهاية الربع الثالث من العام الماضي، مقابل 118.5 مليار درهم في نهاية الربع الثالث من سابقه 2020.

وأوضح «المركزي» أن إجمالي أصول قطاع التأمين زادت 5.9% (ما يعادل 6.9 مليارات درهم) خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضي، مقابل 115.9 مليار درهم بنهاية الربع الرابع من 2020.

وأشار «المركزي» إلى أن إجمالي الموجودات المستثمرة في قطاع التأمين مثلت 63.2% من إجمالي الأصول (ما يعادل 77.6 مليار درهم) بنهاية الربع الثالث من العام الماضي، مرتفعةً من 70.3 مليار درهم في الفترة نفسها من 2020، عازياً ذلك إلى تنوع فئات الاستثمار بما ينسجم مع التعليمات المالية لشركات التأمين التقليدي والتكافلي.

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