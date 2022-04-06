«&e» توزّع 0.4 درهم للسهم نقداً عن النصف الثاني 2021

المصدر: أبوظبي - البيان

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عقدت «&e»، المعروفة سابقاً باسم مجموعة اتصالات، الاجتماع السنوي لجمعيتها العمومية العادية، حيث وافق أعضاء الجمعية على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من 2021 بقيمة 0.4 درهم لكل سهم، وبالتالي يصل إجمالي الأرباح السنوية الموزعة إلى 0.8 درهم للسهم.

وشهد الاجتماع مناقشة الجهود التي تبذلها «&e» لتسريع استراتيجية التحوّل الرقمي وسط التغيرات المتسارعة في مشهد الأعمال، وبالشكل الذي يمكنها من الاستفادة من الفرص المتاحة لإنشاء نموذج أعمال أكثر مرونة يحقق مصلحة المتعاملين والمساهمين.

وتوجه جاسم محمد بوعتابة الزعابي، رئيس مجلس إدارة «&e»، بالشكر إلى أعضاء مجلس الإدارة على دعمهم، مؤكداً استمرار الشركة بتوفير أفضل الحلول التكنولوجية.

نمو للمستقبل

واستعرض الزعابي سلسلة من الإنجازات التي مكنت «&e» من بدء فصل جديد في مسيرة نموها وتطورها، تماشياً مع استراتيجيتها الطموحة لتعزيز النمو عبر مختلف قطاعات الأعمال، حيث توجت جهود المجموعة بالحصول على لقب أقوى علامة تجارية في قطاع الاتصالات على مستوى العالم من قبل وكالة «براند فايننس» العالمية، مع تحقيق الصدارة في قائمة «فوربس» الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لأعلى 10 شركات مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية من حيث القيمة في الإمارات.

وأضاف: «حققت المجموعة صافي أرباح موحدة قدرها 9.3 مليارات درهم، وبنسبة نمو سنوية 3.2%. كما شهدت زيادة 3.0% في قاعدة مشتركيها مع ارتفاع إجمالي عدد المشتركين إلى 159 مليون مشترك. وأسهمت «&e» أيضاً بتعزيز المكانة العالمية الرائدة لدولة الإمارات في مجال إيصال شبكة الألياف الضوئية إلى المنازل».

وأوضح حاتم دويدار، الرئيس التنفيذي لـ«&e»، أن الأداء المالي الجيد، الذي حققته المجموعة يرجع إلى نمو عملياتها الدولية، علاوة على التطورات المتواصلة في العمليات المحلية رغم التحديات المختلفة في الأسواق التي تعمل بها.

وقال: «أظهرت المجموعة خلال 2021 أداءً مالياً وتشغيلياً قوياً عبر مختلف عملياتها، إذ ارتفعت الإيرادات الموحدة بنسبة 3.2% إلى 53.3 مليار درهم، في حين بلغت أرباحها الصافية الموحدة 9.3 مليارات درهم، بزيادة سنوية 3.2% أيضاً، فيما بلغت الأرباح الموحدة قبل احتساب الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء 26.7 مليار درهم، بنمو سنوي 1.0%».

عمليات استحواذ

تحدث حاتم دويدار عن الجهود التي تبذلها «&e» على صعيد عمليات الاستحواذ، وسعيها لإقامة شراكات استراتيجية تدعم نمو الأعمال، لافتاً إلى أن الاستراتيجية التي تتبناها المجموعة ترتكز على التزامها المستمر بتقديم حلول مبتكرة لجميع شرائح العملاء، وتوفير عوائد مستدامة طويلة الأجل للمساهمين.

وأكمل: «نهدف من وراء كل ما تم تحقيقه من إنجازات إلى مواصلة تحسين خدماتنا الشاملة المقدمة للمتعاملين، على الرغم من التغيرات السريعة في مشهد الأعمال. إضافةً إلى ذلك، واصلت المجموعة الاستثمار في التقنيات المستقبلية، بما يسهم في تعزيز تجربة المتعاملين، والارتقاء بمستوى الخدمات والحلول الرقمية المبتكرة المقدمة لهم».

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