سوق أبوظبي يتجاوز 10100 نقطة للمرة الأولى في تاريخه

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

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تباينت إغلاقات أسواق الأسهم المحلية في ختام جلسة أمس، إذ واصل سوق أبوظبي تقدمه نحو مستويات قياسية جديدة مع تجاوزه حاجز 10100 نقطة للمرة الأولى في تاريخه، مدعوماً بعمليات شرائية للأجانب والمؤسسات، فيما تراجع سوق دبي مدفوعاً بهبوط الأسهم القيادية في قطاعي العقار والبنوك.

وارتفع سوق أبوظبي بنسبة 0.29% ليغلق عند 10100.79 نقطة مع ارتفاع أسهم البنوك والصناعة والاتصالات، فيما انخفض سوق دبي 0.51% ليصل إلى 3501.83 نقطة، مع هبوط أسهم العقار والبنوك والاتصالات والسلع.

واستقطبت الأسهم سيولة بنحو2.07 مليار درهم، منها 1.63 مليار في أبوظبي، و436.8 مليوناً في دبي. وجرى التداول على 504.9 ملايين سهم، موزعة بواقع 336.5 مليوناً في أبوظبي، و168.41 مليوناً في دبي، عبر تنفيذ 15509 صفقات.

سوق دبي

وضغط على سوق دبي انخفاض قطاع العقار مع هبوط «إعمار العقارية» 1.35% و«الاتحاد العقارية» 0.39% و«ديار» 0.64% فيما ارتفع «إعمار للتطوير» 0.22%، وفي قطاع البنوك انخفض «الإمارات دبي الوطني» 0.67% و«جي إف إتش» 4.06% بينما صعد «دبي الإسلامي» 0.32%.

وعلى صعيد الاستثمار، زاد «دبي للاستثمار» 1.21% فيما انخفض «سوق دبي المالي» 0.38% و«شعاع كابيتال» 0.66%، وبالنسبة لقطاع النقل استقر «العربية للطيران» و«أرامكس» فيما صعد «الخليج للملاحة» 5%.

وتصدر «إعمار العقارية» النشاط جاذباً 167.5 مليون درهم، تلاه «سوق دبي المالي» 80 مليون درهم، ثم «جي إف إتش» 42.37 مليون درهم، وحقق «الخليج للملاحة» أكبر ارتفاع بنسبة 5%، فيما كان «بنك المشرق» الأكثر انخفاضاً بنسبة 10%. واتجه المستثمرون المواطنون نحو الشراء بصافي استثمار 18.3 مليون درهم، فيما مال المستثمرون العرب والخليجيون والأجانب نحو التسييل.

سوق أبوظبي

وعزز صعود سوق أبوظبي ارتفاع أسهم البنوك مع نمو «أبوظبي الأول» 0.34% و«أبوظبي التجاري» 1.17% فيما انخفض «أبوظبي الإسلامي» 2.11%، وارتفع قطاع الاتصالات.

وفي القطاع العقاري، ارتفع «إشراق» 14.87% و«رأس الخيمة العقارية» بينما انخفض «الدار» 1.02%، وعلى صعيد أسهم الاستثمار استقر «العالمية القابضة» وانخفض «ملتيبلاي» 0.6% و«ألفا ظبي» 0.3%. وفي قطاع الطاقة، استقر «أدنوك للتوزيع» و«طاقة» بينما ارتفع «دانة غاز» 1.67% فيما انخفض «أدنوك للحفر» 0.82%.

وتصدر «العالمية القابضة» النشاط مستقطباً 334.8 مليون درهم، تلاه «أبوظبي الأول» 292.5 مليون. وحقق «إشراق» أكبر ارتفاع بنسبة 14.9%، فيما كان «إيبيكس» الأكثر انخفاضاً بنسبة 4.24%. واتجه المستثمرون الأجانب نحو الشراء بصافي استثمار 151.8 مليون درهم فيما مال المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو التسييل.

استثمار مؤسسي

تباين أداء المؤسسات إذ اتجهت نحو الشراء بأبوظبي بصافي استثمار 125.1 مليون درهم، ونحو التسييل بدبي بصافي استثمار 8.1 ملايين درهم، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء بدبي بصافي استثمار 8.1 ملايين درهم، ونحو التسييل بأبوظبي بصافي استثمار 125.1 مليوناً.

إفصاحات

تعقد شركة «أركان» لمواد البناء اجتماع الجمعية العمومية في 20 أبريل للنظر في مقترح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن العام الماضي.

تنظر الجمعية العمومية لشركة «رأس الخيمة للدواجن والعلف» في 11 ابريل الموافقة على مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع أسهم منحة بنسبة 6% من رأس المال على المساهمين.

تبحث الجمعية العمومية لشركة «أبوظبي لبناء السفن» في 27 ابريل الجاري الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام الماضي قيمة 2 فلس للسهم بقيمة إجمالية قدرها 4.23 ملايين درهم، ويمثل مقدار الأرباح المقترحة نسبة 2% من رأس المال.

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