«المركزي»: الإمارات تعزز مكانتها مركزاً إقليمياً للتجارة

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

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أكد مصرف الإمارات المركزي أن الدولة عززت دورها مركزاً إقليمياً للتجارة، بعدما زادت صادراتها غير النفطية إلى مجموعة الشركاء الرئيسيين في دول مجلس التعاون الخليجي وهي السعودية وسلطنة عمان والكويت بنسبة 10.9% في الربع الرابع من العام الماضي.

وذكر المركزي أن صادرات الدولة غير النفطية إلى الهند ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 67.9%، مشيراً إلى أن الارتفاع في أسعار النفط والغاز عاد بالفائدة على المركز الخارجي لدولة الإمارات وإيرادات الموازنة العامة للدولة على الرغم من زيادة تكلفة النقل والضغط على التضخم المحلي.

في سياق آخر، قال المصرف المركزي إن متوسط سعر الصرف الفعلي الإسمي للدرهم، الذي يأخذ في الاعتبار أسعار الصرف الثنائية للشركاء التجاريين لدولة الإمارات، ارتفع بنسبة 1.6% على أساس ربع سنوي في الربع الرابع من العام الماضي بعد ارتفاع بنسبة 1.1% في الربع الثالث اتساقاً مع اتجاهات الدولار.

وأشار المصرف إلى أنه بالنسبة لسعر الصرف الفعلي الحقيقي للدرهم، الذي يأخذ في الاعتبار فروض التضخم بين دولة الإمارات وشركائها التجاريين، فقد ارتفع بنسبة 1.4% على أساس ربع سنوي في الربع الرابع من العام الماضي.

وأشار المركزي إلى أن سعر ليبور على الدولار لأجل 3 أشهر ارتفع بشكل مطرد من 0.13% في نهاية الربع الثالث من العام الماضي إلى أعلى مستوى له عند 0.22% في الأسبوع الثالث من ديسمبر في ظل التشديد المتوقع من الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة.

بينما ارتفع سعر فائدة المبادلات لأجل 10 سنوات على الدرهم من 2.16% في نهاية سبتمبر الماضي إلى ذروة بلغت 2.29% في نوفمبر، بينما انخفض الفرق بين سعر الفائدة على المبادلات لأجل 10 سنوات على الدرهم ونظيره على الدولار من 65.3 نقطة أساس في نهاية الربع الثالث إلى 59.4 نقطة أساس في نهاية الربع الرابع 2021.

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