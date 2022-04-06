17 معرضاً بإكسبو الشارقة حتى نهاية 2022

المصدر: الشارقة - وام

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أعلن مركز إكسبو الشارقة عن أجندة الفعاليات والمؤتمرات التي سينظمها ويستضيفها حتى نهاية العام الجاري، وتشمل 17 معرضاً اقتصادياً وتجارياً وثقافياً، تبدأ أولى فعالياتها في 12 أبريل، وتختتم في الأول من يناير 2023، ليستكمل المركز الإنجازات التي حققها خلال الربع الأول 2022 من خلال نجاحه في تنظيم 5 معارض متخصصة ومبتكرة، استقطبت آلاف الزوار والعارضين من مختلف أنحاء العالم.

وتتضمن أجندة فعاليات المركز للفترة المقبلة عدداً من المعارض والأحداث المحلية والإقليمية الكبرى، من أبرزها معرض «ليالي رمضان» و«الشارقة الدولي للكتاب» و«الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات» و«المعرض الوطني للتوظيف» و«معرض التعليم الدولي» والمنتدى الدولي للاتصال، ومعرض الشارقة العقاري «إيكرس» ومعرض «جواهر الإمارات».

وأكد سيف المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة في تصريح خاص لوكالة أنباء الإمارات «وام»: قطاع المعارض يعتبر مساهماً كبيراً في النمو الاقتصادي للدول، ويمثل مصدراً مهماً من مصادر الدخل الوطني، حيث إن الشركات تنفق على مستوى العالم نحو 32 مليار دولار على المشاركة في المؤتمرات سنوياً، إضافة إلى أن استقطاب المعارض للزوار والمشاركين من خارج الدولة يحفز العديد من القطاعات الهامة مثل السياحة والضيافة، كما تؤثر إيجابياً على إيرادات قطاع التجزئة، وتدعم نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.

توظيف وتعليم

وخلال الفترة من 19 - 21 أكتوبر سيتم تنظيم المعرض الوطني للتوظيف ومعرض التعليم الدولي. كما يستضيف عدداً من الفعاليات الثقافية، ومن أبرزها مهرجان الشارقة القرائي للطفل و«معرض الشارقة الدولي للكتاب» الحدث الأضخم من نوعه على مستوى المنطقة، والذي تشرف على تنظيمه هيئة الشارقة للكتاب. وتشهد الفترة من 24 - 27 نوفمبر إطلاق معرض الشارقة العقاري «إيكرس» بتنظيم من دائرة التسجيل العقاري وغرفة الشارقة ممثلة بمجموعة عمل قطاع العقارات في الشارقة.

ويواصل مركز إكسبو الشارقة جهوده نحو تنظيم معارض تجارية متنوعة، تركز على تعزيز انتعاش قطاع تجارة التجزئة، ومن أبرز هذه الفعاليات معرض ليالي رمضان المقرر عقده خلال الفترة من 12 إلى 26 أبريل ومعرض «التصفية الشتوية»، إلى جانب المعارض المتخصصة في الأزياء والإلكترونيات والمفروشات والمستلزمات المدرسية على مدار العام.

5 فعاليات

تمكن إكسبو الشارقة منذ بداية العام الجاري من تنظيم واستضافة 5 فعاليات متنوعة، تكللت جميعها بالنجاح، ومن أبرزها معرض الفولاذ والصلب «ستيل فاب 2022»، الذي شهد مشاركة 150 عارضاً محلياً ودولياً، واستقطب أكثر من 6 آلاف زائر ومعرض «الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات»، الذي شهد حضور 60 ألف زائر، وشارك به ما يزيد على 300 شركة عالمية ومحلية من 20 دولة، ويترقب عشاق الذهب والمجوهرات النسخة الثالثة من معرض «جواهر الإمارات» والنسخة الـ 50 من معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات.

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