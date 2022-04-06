الهند محور اهتمام سوق السفر العربي 2022

المصدر: دبي - البيان

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سيكون قطاع السياحة في الهند محوراً رئيسياً للوفود والعارضين والحضور في سوق السفر العربي، والذي سيعقد في مركز دبي التجاري العالمي من 9 إلى 12 مايو المقبل، نظراً لارتفاع نسبة الاستفسارات عن الرحلات الجوية الهندية للإمارات ومصر بشكل كبير من جهة، واحتفاظ الدولة بصدارتها كأكبر سوق مصدر في دبي من جهة أخرى.

ومع توقع أن تستوعب صناعة السفر في الهند 29 مليون رحلة خارجية سنوياً بحلول عام 2025، وفقاً لتحليل كل من: جلوبال داتا وموقع ResearchandMarkets.com اللذين توقعا أن يتجاوز سوق السياحة الخارجية 42 مليار دولار بحلول نهاية عام 2024، حيث سيوفر المعرض فرصة مثالية في الوقت المناسب لاستكشاف الفرص المستقبلية الإمكانات الهائلة التي يوفرها قطاع السفر والسياحة والضيافة في البلاد.

وتُظهر بيانات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي أن الهند تصدرت قائمة الأسواق المصدرة لإمارة دبي لعام 2021، حيث بلغ عدد زوارها 910000 زائر، كما شهدت طلبات البحث عن الرحلات قصيرة المدى لوجهات تشمل دبي وأبوظبي ومصر زيادة ملحوظة بنسبة 30% بين السياح الهنود، وفقاً لتوماس كوك (الهند).

زيادة

وشهد عدد السائحين الوافدين المسافرين من الهند إلى الإمارات زيادة بنسبة 50% مؤخراً، حيث قامت وكالة إف إس جلوبال بإصدار 40 ألف تأشيرة سفر منذ أن أعادت دبي فتح حدودها في أعقاب الجائحة، وسيكون لدى الحضور والعارضين والمندوبين في سوق السفر العربي 2022 من خلال منتدى المشتري المخصص حصرياً للهند، فرصة كبيرة للتعمق في صناعة السياحة والسفر والضيافة في البلاد، ودراسة الاتجاهات الحالية والمستقبلية واستكشاف الطرق التي يمكن من خلالها للوجهات في جميع أنحاء الشرق الأوسط الاستفادة من هذا السوق المصدر المهم.

رحلات

ويلغت الرحلات من وإلى الهند تزامناً مع إعادة فتح الأجواء الهندية 3250 رحلة أسبوعياً من قبل 66 شركة طيران، كما عادت طيران الإمارات وحدها الآن إلى نفس عدد الرحلات التي كانت ما قبل الجائحة، حيث تقوم بتشغيل 170 رحلة أسبوعية إلى تسع مدن، مما يبرز أهمية السوق الهندية بالنسبة للمنطقة.

جلسة نقاش

تنظيم جلسة نقاش تحت عنوان «المسافر الهندي: يرسم ملامح سلسلة التعافي العالمي» بالاشتراك مع TravTalk India، حيث ستسلط هذه الجلسة الضوء على الطلب المكبوت على السفر داخل قطاع السفر الخارجي الهائل في الهند، سيدير الجلسة سان جيت، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة دي دي بي وباز ترافيل ماركيتينج، وستتضمن الجلسة رؤى كل من الخبراء: جال كالبش شاه، العضو المنتدب لمجموعة ترافيل ديزاينر وسانديب دويفدي، مدير العمليات في InterGlobe Technology Quotient. وسيستضيف المعرض أيضاً مجموعة من العارضين البارزين من الهند.

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