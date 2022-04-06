«القابضة» و«إي20 إنفيستمينت» تطلقان منصة للصحة الحيوانية

المصدر: (أبوظبي- البيان)

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وقعت «القابضة» (ADQ)، وهي شركة استثمارية قابضة في أبوظبي، و«إي20 إنفيستمينت ليمتد»، وهي شركة استثمارية متخصصة في تنفيذ وتطوير الأعمال التجارية الزراعية في دولة الإمارات، أمس، اتفاقية لإنشاء منصة جديدة للصحّة الحيوانية في إمارة أبوظبي، لتشكل علامة فارقة في قطاع الرعاية الصحية الحيوانية، في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

ومبدئياً، ستضم منصة الصحة الحيوانية الحديثة منشأة متطورة لتصنيع لقاحات الحيوانات، ومجمّعاً يضمّ مستشفيين لتقديم خدمات صحية بيطرية. وبمجرد تشغيلهما، سيعمل المرفقان على تعزيز مكانة إمارة أبوظبي الريادية إقليميا في تقديم الرعاية البيطرية المتطورة للخيول والجمال مع تطوير وإنتاج اللقاحات الحيوانية المتقدمة تكنولوجياً، لتستفيد منها منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وقال فهد القاسم، المدير التنفيذي لمحفظة الصحة وعلوم الحياة في «القابضة»: «تمكّنا من تحديد فرصة لإنشاء منصة للصّحة الحيوانية. ويستفيد المشروع المشترك مع إي20 إنفيستمينت من إمكانات سوق أبوظبي الكبيرة، وسيوفر اللقاحات الحيوانية، للحفاظ على صحّة الحيوانات مثل الخيول والجمال وتقديم الرعاية اللازمة لها».

وقال سلطان الجابري، الرئيس التنفيذي لشركة «إي20 إنفيستمينت»: «بموجب هذا التعاون سنسهم في تقديم تكنولوجيا على درجة عالية من الكفاءة والفعالية. وسنتعاون مع شركائنا لدعم الإنتاج المحلي، ولخدمة الأسواق الأكبر بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخارجها».

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