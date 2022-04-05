غرفة عجمان توطد شراكاتها خلال معرض وملتقى الاستثمار السنوي 2022

المصدر: عجمان ـ البيان

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أشاد محمد علي الجناحي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة عجمان بالإنابة، بما وفره معرض إكسبو 2020 دبي من مناخ اقتصادي عالمي عزز من آليات التواصل المباشر بين كافة دول العالم وأسهم في بلورة توجهات الاقتصاد العالمي والدفع قدماً بعجلة النمو الاقتصادي والتبادل التجاري بين الدول، وطرح الأفكار والمبادرات المتجددة والابتكارية الداعمة لاستدامة مختلف القطاعات الاقتصادية.

وأوضح أن غرفة عجمان حرصت على تكثيف حضورها في كافة الفعاليات والأحداث الاقتصادية التي شهدها إكسبو 2020 دبي بهدف تسليط الضوء على المقومات الاقتصادية لإمارة عجمان وإبراز الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والسياحية والصحية والتعليمية والخدمية وغيرها من القطاعات، وبحث فرص فتح أسواق جديدة لمنتجات إمارة عجمان، إلى جانب تبادل الخبرات والتعرف على افضل الممارسات الاقتصادية عالمياً لاسيما في ظل مشاركة أكثر من 190 دولة.

جاء ذلك خلال مشاركة غرفة عجمان في فعاليات معرض وملتقى الاستثمار السنوي 2022 تحت شعار «الاستثمار في الابتكار المستدام من أجل مستقبل مزدهر» خلال ختام فعاليات معرض إكسبو 2020 دبي، بحيث شارك في منصة غرفة عجمان عدد من الدوائر الحكومية في الإمارة «دائرة التنمية الاقتصادية بعجمان، دائرة التنمية السياحية بعجمان، منطقة عجمان الحرة».

وحضر فعاليات الملتقى عبدالله المويجعي رئيس مجلس إدارة غرفة عجمان، وعبدالله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، علي السويدي، مدير عام منطقة عجمان الحرة.

وشهد جناح غرفة عجمان في ملتقى ومعرض الاستثمار السنوي 2022، سلسلة من اللقاءات الثنائية والاجتماعات المشتركة مع كوكبة من كبار المسؤولين الحكوميين من وزراء التجارة والاقتصاد من العديد من الدول والسفراء ورؤساء الهيئات الاقتصادية ذات الصلة وأصحاب الأعمال والمستثمرين من مختلف الدول.

وأشاد محمد الجناحي مدير عام غرفة تجارة وصناعة عجمان بالإنابة، بأهمية المعرض والملتقى وتسليطه الضوء على التوجهات الداعمة لنمو الاقتصاد العالمي وأهمية ربط الاستثمار بالابتكار والاستدامة، وذلك بمشاركة واسعة من المستثمرين وأصحاب الأعمال والخبراء والمؤسسات الحكومية والمؤسسات المالية، موضحاً أن ملتقى ومعرض الاستثمار السنوي قد وفر منصة عالمية لتبادل الرؤى حول توجهات الاقتصاد العالمي والأسواق الاقتصادية الواعدة.

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