«شوبا فاسادز» تنال شهادة الآيزو 18404

المصدر: دبي- البيان

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حصدت «شوبا فاسادز»، شركة تصميم واجهات المباني والتابعة لمجموعة «شوبا العقارية»، شهادة الآيزو 18404، لتصبح بذلك الشركة الخاصة الأولى والوحيدة في دول مجلس التعاون الخليجي، وشركة تصميم الواجهات الأولى في العالم، التي تستوفي معايير التميز هذه. وتحدد شهادة الآيزو (18404:2015) المواصفات اللازمة للموظفين الأساسيين ومؤسساتهم في ما يتعلّق بإدارة وقياس تطورهم وتحسن أدائهم باستخدام منهجيات «لين اند سيكس سيجما» لقياس الأداء.

وقال فرانسيس ألفريد، المدير العام لشركة «شوبا العقارية»: «نحن فخورون للغاية بهذا الإنجاز الذي يعكس التزام «شوبا فاسادز» بتقديم أفضل العمليات والخدمات التي تتماشى مع أعلى المعايير العالمية. في العمليات والخدمات. وباعتبارنا مطوراً عقارياً رائداً، فإننا نسعى جاهدين لتمييز أنفسنا من خلال توفير منتجات عالية الجودة لجميع أصحاب المصلحة. وتأتي هذه الشهادة تقديراً للوقت والجهد والأبحاث التي نقوم بها لضمان تلبية معاييرنا الصارمة على صعيد التكنولوجيا والأفراد والعمليات. ومن خلال الحصول على شهادة ISO 18404، أكدت شركة «شوبا فاسادز» مجدداً التزامنا بالمضي قُدُماً في عملنا الدؤوب لتحقيق المعايير التي يستحقها عملاؤنا وموظفونا وأصحاب المصلحة».

من جهته، قال راجيكيبين راجاموني، رئيس الأعمال التجارية في «شوبا فاسادز»: «يأتي حصولنا على شهادة الآيزو تماشياً مع رؤية الشركة الرامية لإعادة تعريف عمليات تصميم الواجهات. ومنذ البداية، عمدنا في الشركة إلى تبني مبادئ منهجية لين اند سيكس سيجما في عملياتنا التشغيلية. ويمثّل توظيف عمليات موحدة في مشاريعنا تحدياً حقيقياً بالنسبة إلينا، وذلك ينبع من طبيعة مشاريع الشركة المختلفة عن بعضها البعض. ونحن نرى في هذا الإنجاز فرصة لتشجيع صناعة تصميم واجهات المباني في الشرق الأوسط على تطوير نموذج متقدّم يركز على جودة عمليات الإنتاج وكفاءتها».

وتعدّ هذه الشهادة الإضافة الأحدث إلى سجل الشركة من شهادات نظام الإدارة المتكاملة التي حصلت عليها سابقاً. وتلاقي الشركة دعماً قوياً من مؤسسها ورئيس مجلس الإدارة، «بي أن سي مينون»، حيث يتمّ، عملاً بتوجيهاته، تصميم المنتجات بأدق التفاصيل، وباتباع أفضل الممارسات المستدامة المتكاملة.

وتطورت الشركة من شركة مقاولات بسيطة في العام 2018 لتصبح رائدة في مجال الهندسة والتصنيع والتركيب. وتتمثّل مساعي الشركة في إعادة هيكلة قطاع تصميم الواجهات عبر الخروج بابتكارات مدعومة بمنهجيات وأنظمة متقدمة، مثل نظام إدارة «لين» (Lean) والرقمنة، إلى جانب توجه الشركة الذي يركز على العمليات. وتمكّنت «شوبا فاسادز» من توظيف أفضل الممارسات الفعالة للحد من مستوى الهدر، فضلاً عن الارتقاء بمستوى الإنتاجية وجودة التصنيع بأقل تكلفة ممكنة.

كما تؤكد هذه الشهادة التزام «شوبا العقارية» بتوفير أرقى المنتجات والخدمات لعملائها لتتماشى مع أعلى المعايير العالمية وتتفوق عليها أيضاً. ويعدّ هذا الاعتماد إنجازاً جديداً يضاف إلى سلسلة إنجازات الشركة في رحلتها نحو تحقيق التميز.

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