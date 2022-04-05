غازي الهاجري رئيساً لمجلس إدارة جي إف إتش

المصدر: المنامة – البيان

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أعلنت مجموعة جي إف إتش المالية، تعيين غازي الهاجري رئيساً لمجلس إدارة المجموعة اعتباراً من 04 أبريل 2022، وذلك خلفاً لجاسم الصديقي. عمل غازي في مجلس إدارة جي إف إتش منذ عام 2017 وكنائب رئيس مجلس إدارة منذ يوليو 2021. هذا وسوف يتولى إدريس الرفيع منصب نائب رئيس مجلس الإدارة.

وتعليقاً على التعيين، قال الهاجري: «أشعر بسعادة كبيرة لتولي هذا المنصب في الوقت الذي تواصل فيه جي إف إتش تنفيذ استراتيجيتها بنجاح، وتنويع أنشطتها، وتوسيع تواجدها الدولي ومحفظة استثماراتها. لقد نجحت المجموعة في تجاوز ظروف السوق العالمية الصعبة بشكل فعال وعززت الأسس التي ستستمر على أساسها في تقديم القيمة للمساهمين والمستثمرين.

إنني أتطلع إلى العمل بشكل وثيق مع مجلس الإدارة لتعزيز استراتيجيتنا وتوجيهنا خلال هذه المرحلة التالية من النمو. كما أود أن أعرب عن امتناننا لصديقي على قيادته لمجلس الإدارة على مدى السنوات السبع الماضية، وأود أن أهنئ الرفيع لتعيينه كنائب رئيس مجلس الإدارة».

يتمتع الهاجري بأكثر من 21 عاماً من الخبرة في مجال الاستثمار، وهو الرئيس التنفيذي لشركة وفرة للاستثمار الدولي، وهي شركة لإدارة الأصول مقرها الكويت، مع أصول مدارة بقيمة 7 مليارات دولار أمريكي.

وقبل ذلك، كان يتولى منصب نائب الرئيس التنفيذي في شركة المشروعات السياحية، المملوكة من قبل الهيئة العامة للاستثمار في دولة الكويت، وتعتبر أقدم وأكبر مزوّد للترفيه والترويح في دولة الكويت.

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