«المركزي»: 122.8 ملياراً أصول قطاع التأمين بنمو 5.9% في 9 أشهر

المصدر: أبوظبي ـ رامي سميح

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كشف مصرف الإمارات المركزي عن ارتفاع إجمالي أصول قطاع التأمين في الدولة على أساس سنوي بنسبة 3.63% أو ما يعادل 4.3 مليارات درهم لتصل إلى 122.8 مليار درهم في نهاية الربع الثالث من العام الماضي، مقارنة بنحو 118.5 مليار درهم في نهاية الربع الثالث من 2020.

وأوضح المركزي أن إجمالي أصول قطاع التأمين زادت بنسبة 5.9% أو ما يعادل 6.9 مليارات درهم خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضي مقارنة بنحو 115.9 مليار درهم في نهاية الربع الرابع من 2020.

وأشار المركزي إلى أن إجمالي الموجودات المستثمرة في قطاع التأمين مثلت نحو 63.2% من إجمالي الأصول أو ما يعادل 77.6 مليار درهم في نهاية الربع الثالث من العام الماضي، مرتفعة من 70.3 مليار درهم في الفترة نفسها من 2020، مرجعاً ذلك إلى تنوع فئات الاستثمار بما ينسجم مع التعليمات المالية لشركات التأمين التقليدي والتكافلي.

حقوق الملكية

وارتفع إجمالي حقوق الملكية في قطاع التأمين إلى 28.3 مليار درهم في نهاية الربع الثالث من العام الماضي بارتفاع على أساس ربعي بنسبة 0.7% مقارنة بنحو 28.1 مليار درهم في الربع الثاني من العام نفسه، وبارتفاع على أساس سنوي بنسبة 2.5% مقارنة بنحو 27.6 مليار درهم في الربع الثالث من 2020.

ولفت المركزي إلى ارتفاع إجمالي أقساط التأمين المكتتبة إلى 35 مليار درهم في نهاية الربع الثالث من العام الماضي، بزيادة على أساس ربعي بنسبة 36.7% مقارنة بنحو 25.6 مليار درهم في الربع الثاني من العام نفسه، وبزيادة على أساس سنوي 4.2% مقارنة بنحو 33.6 مليار درهم في الربع الثالث من 2020.

وتوزعت أقساط التأمين المكتتبة خلال الربع الثالث من العام الماضي بواقع 16.1 مليار درهم للتأمين الصحي أو ما نسبته 46% و12.2 مليار درهم لتأمين الممتلكات والمسؤوليات بنسبة 34.8%، و6.7 مليارات درهم لتأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال بنسبة 19.2%.

المطالبات المدفوعة

فيما وصل إجمالي المطالبات المدفوعة إلى 19.8 مليار درهم في نهاية الربع الثالث من العام الماضي موزعة بواقع 11.7 مليار درهم للتأمين الصحي و4.8 مليارات درهم لتأمين الممتلكات والمسؤوليات و3.3 مليارات درهم لتأمين الأشخاص عمليات تكوين الأموال.

وأشار المصرف المركزي إلى أنه بالنسبة لمؤشرات كفاية رأس المال لشركات التأمين فإن نسبة الأموال الذاتية إلى الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال ارتفعت من 287.6% في الربع الثالث من 2020 إلى 298.7% في الربع الثالث من 2021، وزادت نسبة الأموال الذاتية إلى متطلبات رأسمال الملاءة المالية من 187.8% إلى 191.2%، وارتفعت نسبة الأموال الذاتية إلى المبلغ الأدنى للضمان من 274.2% إلى 312.6%.

جودة الأصول

وأوضح المصرف المركزي أنه على صعيد نسبة جودة الأصول فبلغت 11.2% بالنسبة لمجموعة الربح إلى صافي أقساط التأمين المكتتبة، فيما بلغت نسبة صافي ربح الاكتتاب إلى صافي أقساط التأمين المكتتبة نحو 13%، وبلغ العائد على متوسط الأصول 0.5%.

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