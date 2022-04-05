1.1 مليون درهم تصرفات عقارات دبي

المصدر: دبي - وام

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي أمس 1.1 مليار درهم. وشهدت الدائرة تسجيل 336 مبايعة بقيمة 995.74 مليون درهم منها 54 مبايعة أراضٍ بقيمة 375.86 مليون درهم و282 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 619.88 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 75 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 23 مليون درهم في منطقة المركاض.

وتصدرت الحبية الخامسة المناطق من ناحية عدد المبايعات إذ سجلت 21 مبايعة بقيمة 52 مليون درهم تلتها منطقة المركاض بتسجيلها 15 مبايعة بقيمة 151 مليون درهم.

وفي ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 38 مليون درهم بمنطقة برج خليفة أهمَّ المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 29 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من ناحية عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 40 مبايعة بقيمة 105 ملايين درهم تلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 34 مبايعة بقيمة 60 مليون درهم.

وسجلت الرهون 81.04 مليون درهم منها 8 رهون أراضٍ بقيمة 12.56 مليون درهم و47 رهن فلل وشقق بقيمة 68.47 مليون درهم، وأهمها بمنطقة برج خليفة بقيمة 11 مليون درهم ورهن في منطقة مرسى دبي بقيمة 8 ملايين. وتم تسجيل 8 هبات بقيمة 46.39 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة الخبيصي بقيمة 27 مليون درهم وأخرى في منطقة مرسى دبي بقيمة 11 مليون درهم.

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