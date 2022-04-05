«الملكة إليزابيث 2» تقدم تجربة استثنائية لضيوفها في ميناء راشد

المصدر: دبي ـ البيان

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احتفال كبير بشهر رمضان الكريم ينتظركم وأحباءكم على متن السفينة «الملكة إليزابيث 2» الأسطورية. استمتع بروح الشهر الكريم مع «إفطار الملكة» واقضِ لحظات لا تنسى مع عائلتك وأصدقائك. تمتع بأشهى الأطباق العربية والعالمية، مراكز الطهي المباشرة، عصائر رمضان المنعشة وأشهى الحلويات وأنت تنعم بأجواء من السلام والهدوء.

قال برنار مهاوش، مدير إدارة المبيعات والتسويق في فندق «الملكة إليزابيث 2» إن: الملكة إليزابيث 2 فريدة من نوعها بكل ما تحمله الكلمة من معانٍ، وسوف تقدم تجربة استثنائية للضيوف خلال الشهر الكريم هذا العام.

لقد أعددنا قائمة طعام خاصة للإفطار تضم تشكيلة لا تقاوم من الأطباق التقليدية والعالمية بما في ذلك مجموعة من الحلويات الشهية والمشروبات على أنواعها.

هذا العام، يحمل طهاتنا الضيوف في رحلة طهي ساحرة مع ماضي «الملكة إليزابيث 2» العريق ليمهدوا الطريق لأمسيات رمضانية مريحة لا تنسى. نريد أن نمنح ضيوفنا مذاقاً حقيقياً للثقافة المحلية التي تتميز بدفء الاحتفالات التي ترمز إلى روح المشاركة والتآلف في اجتماعهم مع عائلاتهم وأصدقائهم طوال شهر رمضان المبارك.

والملكة إليزابيث 2 وجهة فريدة من نوعها للترفيه، الضيافة والسياحة، وهي موطن الفندق العائم الأول والوحيد في دبي. تعرف على تراث وتاريخ بريطانيا الحقيقي عند زيارتك لواحدة من أشهر سفن المحيط في العالم، والتي ترسو الآن بصفة دائمة في المرسى الجديد في ميناء راشد في دبي بالإمارات العربية المتحدة.

تضم السفينة 447 غرفة وجناحاً، مطاعم وأماكن للتمتع بالحياة الليلية، معرضاً تفاعلياً للتاريخ وجولة للتعرف على التراث، مسرحاً مرخصاً، عليك فقط أن تختار الحياة التي تريد أن تعيشها على متن السفينة.

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