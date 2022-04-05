«أومنيكس» تعزز كفاءة عمليات الأعمال وخدمات تقنية المعلومات عن بعد

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة أومنيكس للحلول والخدمات الرقمية المتكاملة، تقديم عروض مشتركة مع شركة TeamViewer، والتي تعدّ من أبرز المزودين لحلول الاتصال ورقمنة مكان العمل عالمياً، وذلك لتبسيط عمليات الأعمال وتسهيل إدارة العمل عن بعد.

وسيمكّن هذا التعاون الشركتين من بناء تحالف لشراكة متينة تسمح بتوفير مزيد من الحلول الجديدة المبتكرة ودعم منظومة أومنيكس وتمكينها من دعم الشركات الإقليمية كمزود موثوق للحلول الرقمية. وتهدف كلتا الشركتين إلى تحسين نماذج عمليات الأعمال وتعزيز الإنتاجية بفضل ما تقدمه TeamViewer من حلول متقدمة لإدارة الوصول عن بعد وإدارة تقنية المعلومات عن بعد وحلول إنترنت الأشياء المتخصصة وحلول الواقع الافتراضي.

وقال سيمران باجا، مدير الهندسة لدى أومنيكس: تتطلع أومنيكس باستمرار إلى استخدام التقنيات المبتكرة التي تدعم مخرجات الأعمال الأفضل لعملائنا، وتسرنا الشراكة مع TeamViewer لتعزيز مهمتنا الرامية إلى توفير التقنيات عالية القيمة والتي تلعب دورًا أساسيًا في تحوّل العمليات والإجراءات والجوانب التشغيلية في المؤسسات. نفخر بوجود مجموعة واسعة من الحلول المتقدمة لدينا في مجالات هامة مثل إدارة تقنية المعلومات عن بعد والواقع المعزّز وإنترنت الأشياء، ونحن واثقون من أن تقنيات الجيل الجديد من TeamViewer ستضيف قيمة كبيرة إلى مجموعة حلولنا، وتساعد المؤسسات في تحقيق أهداف الأعمال بنجاح.

وقال سعد حبش، مدير القنوات الإقليمية لإنترنت الأشياء والواقع الافتراضي بالشرق الأوسط وإفريقيا لدى TeamViewer: تمتاز منطقة الشرق الأوسط بأسواقها سريعة النمو والتي تتمتع بإمكانات واعدة بمزيد من النمو والترابط ورقمنة أماكن العمل. نسعد ونتشرف بالتعاون الوثيق مع أومنيكس لتعزيز مكانة علامتنا التجارية في الأسواق الخليجية ومساعدتنا في تعزيز مجموعتنا الواسعة من الحلول لتصل إلى كافة شرائح العملاء. وتم تثبيت حلول TeamViewer في أكثر من 2.5 مليار جهاز وتعمل في معظم دول العالم حالياً.

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