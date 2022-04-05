إطلاق برج ليف مارينا في دبي

المصدر: دبي - البيان

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أطلقت شركة ليف للتطوير العقاري برج ليف مارينا، أحدث مشاريعها السكنية التي تضم أكثر من 44 طابقاً في دبي مارينا. ومن المرتقب أن يكتمل بناء البرج الاستثنائي الواقع على الواجهة البحرية بحلول 2025.

ومع ميزانية تطوير تتجاوز 1.3 مليار درهم، يصب المشروع الأحدث للشركة في إطار جهودها الرامية للتوسع في دبي باعتبار المدينة محور التركيز الرئيسي لها، لا سيما عقب الإطلاق الناجح لمشروع ليف ريزيدنس في دبي مارينا في 2018 وافتتاحه في العام 2021.

وقال إحسان خواجة، مدير شركة ليف للتطوير العقاري: لا شك أن دبي هي إحدى أكثر المدن جاذبية للمستثمرين العقاريين، ونحن نتطلع إلى تعزيز حضورنا في السوق المحلي، حيث لدينا بالفعل مشاريع جديدة قيد التنفيذ حالياً يقع جميعها في أرقى المواقع في دبي.

وهناك طابق لوسائل الراحة تبلغ مساحته 28,000 قدم مربع. وسيضم صالة رياضية داخلية وخارجية واستوديوهات يوغا وغرفة موسيقى ومرافق للمؤتمرات والدراسة وقاعة غولف افتراضية وغرفة ألعاب وبلاي ستيشن ومسبحاً لامتناهياً، إلى جانب حدائق وفسحات اجتماعية للترفيه. كذلك، يجعل مسبح الأطفال ومناطق لعب الأطفال الداخلية والخارجية وملعب الترامبولين من البرج موقعاً مثالياً للعائلات في قلب المدينة.

ويقع ليف مارينا في قلب مرسى دبي مارينا النابض بالحياة، على الواجهة البحرية بجوار فندق جروفينور هاوس، وعلى مسافة قريبة من الشاطئ وجملة من المطاعم ومراكز التسوق. وسيدعم برج ليف مارينا مستقبلاً أكثر خضرة بدءاً من مرحلة البناء الأولية.

فقد تم اختيار التصميم والواجهة والمعدات ومواد الشقق بهدف جعل برج ليف مارينا أحد أكثر المباني كفاءة في استخدام الطاقة في الإمارات العربية المتحدة. كذلك، تشجع شركة ليف للتطوير العقاري عمليات الشراء من مصادر محلية عالية الجودة للحد من انبعاثات الكربون الناجمة عن المشروع، وذلك بما يتماشى مع خطة دبي الحضرية 2040.

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