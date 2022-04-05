«جي أم جي» تستحوذ على علامة «جيان» من «أوربن فودز»

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت «جي أم جي» – الشركة المتخصصة ببيع وتوزيع وتصنيع منتجات محفظة من العلامات التجارية العالمية والمحلية ضمن قطاعات الرياضة والصحة والغذاء، استحواذها على عمليات «جيان» في الإمارات والحقوق الحصرية لتوسيع عمليات العلامة بمنطقة الشرق الأوسط، في خطوة تدخل «جي أم جي» من خلالها قطاع تجارة المواد الغذائية بالتجزئة.

وتعد علامة «جيان» جزءاً من مجموعة «جروب كازينو»، مجموعة التجزئة الفرنسية التي يتجاوز حجم مبيعاتها 35 مليار يورو. وتستحوذ «جي أم جي» على عمليات التجزئة الحالية لعلامة «جيان» في الإمارات من شركة «أوربن فودز» التابعة لمجموعة «دبي القابضة»، ويشمل الاستحواذ 18 موقعاً من متاجر الهايبرماركت والسوبرماركت في أنحاء الدولة، إلى جانب المتاجر الجديدة لعدد من علامات «جروب كازينو» الأخرى مثل «فرانبري» و«مونوبري» والتي ستمتلك «جي أم جي» أيضاً الحقوق الحصرية لتوسيع عملياتها.

وقال محمد باقر، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «جي أم جي»: هذا الاستحواذ خطوة جديدة نتخذها لدخول قطاع تجارة المواد الغذائية بالتجزئة، مما يتيح لنا تغطية كامل محطات رحلة المستهلك من تصنيع المواد الغذائية وصولاً إلى توزيعها وبيعها بالتجزئة. وعلاوة على ذلك، ستسهم محفظة العلامات التجارية المتنوعة لمتاجر (جروب كازينو) في تمكيننا من تلبية احتياجات مختلف فئات المستهلكين.

وكانت «جي أم جي» أعلنت العام الماضي إعادة تصميم نموذج أعمالها ضمن 4 أقسام رئيسية هي: «جي أم جي للرياضة» و«جي أم جي للمواد الغذائية» و«جي أم جي للرعاية الصحية» و«جي أم جي للمنتجات الاستهلاكية». وتندرج صفقة الاستحواذ الجديدة تحت مظلة قسم «جي أم جي للمنتجات الاستهلاكية»، مما يرفع العدد الإجمالي للقوى العاملة في الشركة إلى أكثر من 700 موظف. كما تواصل «جي أم جي» توسيع نطاق علاماتها التجارية الأصلية المتخصصة في مجال المواد الغذائية مثل «فارم فريش» و«كلاسيك»، كما أنها الموزع الرسمي لمنتجات عدد من أشهر علامات المواد الغذائية مثل «ماكين» و«ماما سيتاز» و«شان».

وأضاف باقر: يأتي هذا الاستحواذ تزامناً مع التحول الجذري الذي يشهده اقتصاد الأغذية في منطقة الشرق الأوسط، وتحول تفضيلات المستهلكين نحو الأغذية القادمة من مصادر محلية وخيارات الأغذية المستدامة، والمساعي لاستكشاف سبل جديدة لتحسين سلامة الأغذية وتعزيز الأمن الغذائي بما ينسجم مع الرؤى التنموية الوطنية. وخلال السنوات القادمة، نعتزم تغطية كامل محطات سلسلة توريد المواد الغذائية من المزرعة وصولاً إلى المائدة«.

ويأتي الاستحواذ على»جيان«في أعقاب استحواذ»جي أم جي«على سلسلة متاجر التجزئة الرياضية متعددة العلامات التجارية»رويال سبورتنج هاوس«في 2020. وفي الآونة الأخيرة، حصلت»جي أم جي«أيضاً على حقوق إدارة وتوزيع وبيع منتجات علامة Nike في مصر والعراق اعتباراً من الربع الثالث 2022، ما يساهم في تعزيز محفظتها الرياضية المتنوعة التي تضم حالياً أكثر من 400 متجر في أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا.

ووفقاً لبيانات مؤسسة(آي جي دي) المتخصصة بتقديم الرؤى التجارية الموسعة، يتوقع لسوق تجارة مواد البقالة بالتجزئة حول العالم أن يحقق مبيعات إضافية قدرها 440 مليار دولار بين 2020 و2022. وحتى تاريخه، طرحت «جي أم جي» أكثر من 120 علامة تجارية عالمية في الأسواق التي تعمل فيها. وخلال العام الماضي، أعلنت الشركة عن خططها لمضاعفة عدد كوادرها البشرية العالمية بحلول 2025.

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