ورشتا عمل لمبادرة بيرل حول حوكمة العمل الخيري

المصدر: الشارقة- البيان

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أعلنت مبادرة بيرل، وهي مؤسسة غير ربحية رائدة في منطقة الخليج، عن شراكتها مع منصة «زمن العطاء»، في تنظيم ورشتي عمل تفاعليتين افتراضيتين جمعت عشرات من المانحين في منطقة الخليج العربي وأصحاب الثروات الكبرى، للتعريف بأهمية الحوكمة في العطاء الاستراتيجي المؤثر.

بمشاركة عدد من الخبراء المتخصصين من مؤسسة 21/64 المعنية بتقديم الاستشارات في مجال العمل الخيري، أتاحت ورشتا العمل للمشاركين الفرصة للاستفادة من الخبراء المتخصصين في تطوير المبادرات الخيرية وتفعيل الأموال المخصصة للعمل الخيري بالشكل الصحيح، إضافةً إلى فرصة التعلّم التجريبي العملي لتنمية مهاراتهم وقدراتهم على تحديد قيم العطاء الخاصة بهم ومواءمتها مع احتياجات المجتمع. وغطت ورشتا العمل اللتان استمرتا ليومين مواضيع مثل: فهم فلسفة تخصيص الموارد، وكيفية دمج القيم وتفعيلها في الممارسات الخيرية، والقيم المحركة للعمل الخيري وتصور الإرث المثمر عن العطاء.

كما ضمت ورشتا العمل متحدثين مشهورين عالمياً، منهم فاليري روكفلر، رئيسة مجلس الإدارة في «صندوق الأخوة روكفلر»؛ وسارة أوجيه، مؤسسة «Ethos Philanthropies» والعضو المؤسس في «Maverick Collective»؛ وإليزابيث تانيا ماسيوا، المديرة التنفيذية في «Delta Philanthropies» والمؤسسة المشاركة والرئيسة التنفيذية لمنصة «Akello».

وأشادت هدى الخميس كانو، مؤسِّسة مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون والمؤسِّسة والمديرة الفنية لمهرجان أبوظبي، بالالتزام الراسخ لمبادرة بيرل بدعم العمل الخيري في منطقة الخليج، وقالت: الورشتان قدمتا الكثير من المعلومات القيمة والمثيرة للاهتمام. وسررت كثيراً بالنقاش وبتبادل المعارف والخبرات ما بين المشاركين، إذ يؤكد إيماننا المشترك بأهمية العطاء للتقدم الاجتماعي والاقتصادي والثقافي المؤثر.

وأتاحت ورشتا العمل فهماً أكثر استراتيجيةً للعمل الخيري وأبرزت الحاجة إلى معايير حوكمة قوية لدعم المنظومة الخيرية في المنطقة. ومن خلال سلسلة من التمارين التفاعلية والمناقشات والتفاعل مع المتحدثين الدوليين الذين استضافتهم الفعالية، تبادل الحضور الخبرات والأفكار التي ستدعم توجهاتهم الخيرية خلال الفترة المقبلة؛ بما في ذلك كيفية تطبيق الرؤية العامة في عملية التخطيط للأعمال الخيرية للتمكن من تحقيق الآثار المنشودة والاستفادة من القيم التي تحفز اتخاذ القرارات الخيرية.

ورغم أن ثقافة العمل الخيري متجذرة في العالم العربي، يبدي المانحون قلقاً متزايداً بشأن مدى التأثير الفعلي لتبرعاتهم. فكما ورد مؤخراً في «استبيان العطاء العربي»، يطالب 76% من المانحين بالمزيد من الشفافية بخصوص تأثير الأعمال التي تمولها أموالهم وبأدلة على مدى فاعلية المؤسسة الخيرية التي يدعمونها في تحقيق أهدافها. كما وجد هذا الاستبيان أن 71% من المانحين سيزيدون تبرعاتهم إذا كان لديهم فهم أفضل لكيفية استخدام أموالهم.

وقالت رانيا سعداوي، المديرة التنفيذية لمبادرة بيرل: مع توقع انتقال أضخم ثروة على الإطلاق بين الأجيال في الشرق الأوسط في السنوات العشر القادمة بمقدار 572 مليار دولار، وفرت الورشتان فرصة قيمة للتعلّم والنمو للمانحين المؤثرين، منهم المنخرطون حالياً في المساعي الخيرية لعائلاتهم ومنهم من سيشارك في هذه الأعمال مستقبلاً، وسيساعدهم ما اكتسبوه من معارف وقدرات على توضيح هويتهم وتحديد اتجاههم«.

وفي 2021، أطلقت مبادرة بيرل مشروع»the Circle«بالتعاون مع منصة(زمن العطاء)، بهدف تأسيس مجتمع قوي من المانحين الخيريين الذين يستطيعون قيادة التوجه المشترك نحو المزيد من الشفافية والمساءلة والثقة بالعطاء في جميع أنحاء منطقة الخليج.

كما سيشمل المشروع العديد من الأنشطة والفعاليات خلال العام المقبل بهدف تزويد المانحين من الشركات والأفراد بالإرشادات والأدوات الاستراتيجية لتنفيذ ممارسات الحوكمة التي ستعود بالفائدة على مستقبل العمل الخيري في جميع أنحاء المنطقة.

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