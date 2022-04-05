«آيديا كرات» تفتتح فرعاً لـ«أورانج ويلس» في واحة دبي للسيليكون

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت «أورانج ويلس» Orange Wheels، مركز الألعاب الداخلي المبتكر التابع لشركة الترفيه التربوي «آيديا كرات»، افتتاح أحدث مركز لها في واحة دبي للسيليكون، ويعد هذا المركز الثاني لـ«أورانج ويلس» في دبي، والرابع على مستوى الإمارات، وتعتبر «أورانج ويلس» مركزاً ترفيهياً وتعليمياً متكاملاً للأطفال، الذين تتراوح أعمارهم ما بين 6 أشهر إلى 8 سنوات، ضمن بيئة ديناميكية مبتكرة وإبداعية.

وقالت شفاء يوسف علي، المديرة التنفيذية لشركة «آيديا كرات» للترفيه التربوي: يمثل افتتاح الفرع الجديد خطوة أخرى نحو توفير عروض الترفيه التربوي للصغار والأطفال أصحاب العقول الفضولية، وتقدم «أورانج ويلس»، من خلال شعارها «العب، اكتشف وابتكر»، بيئة آمنة ونظيفة وممتعة، تتيح للأطفال الاستمتاع باللعب بحرية واكتشاف الأنشطة الغامرة لدينا.

وتضم «أورانج ويلس» العديد من المناطق الترفيهية المزودة بهياكل للألعاب، والتي تتنوع ما بين استوديو الفنون والحرف وصالة الأطفال الصغار ومحطات الطهي التفاعلية ومنطقة الألعاب المائية الخارجية، وتم تصميم برامج أنشطة «أورانج ويلس» لدعم النمو البدني والتطور العقلي للطفل، وتشجيع التميز وتعزيز خيارات الترفيه في بيئة آمنة بالكامل، ويقدم مركز اللعب أيضاً مجموعة واسعة من الأنشطة المحفزة.

ويضم مركز اللعب أيضاً قاعة للحفلات الخاصة، تتيح للضيوف اختيار المواضيع والباقات المفضلة لديهم. كما يضم مقهى يتيح للعائلات الالتقاء والاستمتاع بالعديد من الأنشطة المميزة، وتأسست «آيديا كرات» للترفيه التربوي في عام 2015. ومن خلال علاماتها التجارية المتخصصة في الترفيه التربوي وهي «أورانج ويلس» و«أورانج هاب» و«حضانة أورانج سيدس»، توفر «آيديا كرات» تجارب مميزة، عبر مراكز ترفيهية عائلية داخلية مجهزة بأحدث التقنيات، وأدوات التعلم.

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