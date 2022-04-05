اقتصادية عجمان تنظم معرضاً لترويج المنتجات المحلية

المصدر: عجمان - البيان

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تتأهب دائرة التنمية الاقتصادية بعجمان لإطلاق عدد من الفعاليات والمبادرات في شهر رمضان المبارك، والتي تأتي ضمن أجندة «فعاليات عجمان الرمضانية»، وذلك ابتداء بإطلاق مبادرة المجلس الاقتصادي الرمضاني في 10 أبريل ومعرض لترويج المنتجات المحلية في 14 أبريل، إلى جانب التنزيلات الكبرى.

وتأتي جميع المبادرات بالتعاون مع شركاء دائرة التنمية الاقتصادية مجلس سيدات أعمال عجمان، ودائرة البلدية والتخطيط ومرسى عجمان، وقالت عائشة العوضي مديرة مكتب الاتصال الحكومي بدائرة التنمية الاقتصادية بعجمان: إن مبادرات الشهر الفضيل والفعاليات المتنوعة تهدف إلى تعزيز الأهداف الاستراتيجية للدائرة، ودعم وتشجيع الاستثمار وتطوير بيئة ممارسة الأعمال، وأضافت: إن مبادرات الشهر الفضيل تدعم رواد الأعمال وتروج لمشاريعهم المميزة، من خلال تنظيم معرض لمنتجاتهم.

ومن خلال المجلس الاقتصادي الرمضاني سننقل المعرفة من كبار رجال الأعمال في الإمارة والدولة إلى أصحاب المشاريع الناشئين والراغبين بفتح مشاريعهم، فيما تأتي التنزيلات الكبرى لاستقطاب الجمهور والترويج للنشاط الاقتصادي.

وأكدت العوضي أن مبادرات شهر رمضان تتبنى منهجاً ابداعياً ومبتكراً لدعم الاستثمارات الواعدة والفرص الرائدة، عبر أفكار إبداعية تخدم مستقبل الإمارة.

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