جمعية الصناعة التركية: الشراكة الاقتصادية بين الإمارات وتركيا تؤسس لمرحلة جديدة من النمو المستدام

المصدر: وام

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أكد مراد أوزيغين نائب رئيس جمعية الصناعة والأعمال التركية أن بلاده ودولة الإمارات تتمتعان بإمكانات استثنائية وبيئة استثمارية واعدة تسهم في تقديم المزيد من فرص الاستثمار والأعمال التجارية المشتركة والتي تعكس تطلعات البلدين نحو شراكة اقتصادية فاعلة تؤسس لمرحلة جديدة من النمو المستدام.

وقال أوزيغين بالتزامن مع ترؤسه وفد جمعية الصناعة والأعمال التركية في زيارة إلى الدولة مؤخرا لتعزيز التعاون في مجالات التجارة والصناعة والاستثمار- إن دولة الإمارات تعد الشريك التجاري الأكبر لتركيا ما يدفع الشراكة الاقتصادية بين البلدين إلى آفاق أوسع تشمل مختلف القطاعات والمجالات الاستراتيجية.

وأضاف أن زيارته على رأس وفد تركي إلى الدولة شهدت لقاءات فاعلة ومثمرة مع العديد من المؤسسات الاقتصادية في الدولة وهي " غرفة تجارة وصناعة أبوظبي" الشريك الاستراتيجي للجمعية إضافة إلى وزارتي الاقتصاد و التغير المناخي والبيئة وممثلي شركات القطاع الخاص.. معبرا عن شكره على حفاوة الاستقبال والترحيب التي تعكس قيم الإمارات الأصيلة.

وأشار إلى أن جمعية الصناعة والأعمال التركية "توسياد" تمثل 80 % من حجم التجارة التركية وتساهم بما يقرب من 80% من ضرائب الدخل إضافة إلى توفير 50% من وظائف القطاع الخاص في تركيا.. مؤكدا أن "توسياد" وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي يشكلان شريكين مهمين لتسهيل وإنشاء بيئة التواصل الفاعلة وتسهيل بناء الشراكات في ظل العلاقة الوثيقة بين البلدين التي تشكل دافع قوي لزيادة حجم التجارة والاستثمارات المباشرة بين الجانبين.

وحول الاتجاهات الاقتصادية الحالية لتركيا .. قال نائب رئيس جمعية الصناعة والأعمال التركية إن اقتصاد بلاده نما بشكل ملحوظ خلال العام الماضي بنسبة تصل إلى 11% وهو من أعلى المعدلات في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. كما ينمو الاقتصاد التركي بشكل كبير في مجال الصادرات والاستثمارات.. مشيرا إلى أن البيئة الاستثمارية لريادة الأعمال التركية على صعيد التكنولوجيا استثنائية وتحظى باهتمام الصناديق الاستثمارية في الإمارات.

وأضاف دخلنا مع الهيئات الاستثمارية التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها في استثمارات كبيرة في شركات التكنولوجيا وقمنا بإنشاء حوالي ست شركات ناشئة ضخمة على مدار السنوات القليلة الماضية .

وحول البيئة الاستثمار التركية وقطاعات الاستثمار الرئيسية.. قال مراد أوزيغين إن تركيا توفر مجموعة واسعة من الاستثمارات حيث تتكون صادراتها الرئيسية من السيارات والمنسوجات والمواد الغذائية والتكنولوجيا المالية إضافة إلى وجود إمكانات زراعية هائلة ضمن القطاعات الحيوية الأخرى منها الرعاية الصحية والغذاء والسياحة والطاقة المتجددة خاصة أن تركيا تمتلك ممرًا مهما للرياح وإمكانات شمسية يمكن الاستثمار فيها.. مشيرا إلى أن كل هذه القطاعات هي مجالات اهتمام دولة الإمارات حيث سنشهد تعاونا كبيرا بين الشركات الإماراتية والتركية قريبا.

وحول ختام إكسبو 2020 دبي.. أكد نائب رئيس جمعية الصناعة والأعمال التركية أن بلاده شاركت بفاعلية في أهم حدث ثقافي وحضاري على مستوى العالم تنظمه الإمارات التي قدمت للعالم تجربة متفردة في تنظيم معارض إكسبو العالمية من خلال استضافة 192 دولة من حول العالم تحت مظلة واحدة بهدف تعزيز التعاون الدولي من أجل بناء مستقبل مستدام وأكثر ازدهارا.

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