عقود العملات الرئيسية تتصدر نشاط بورصة دبي للذهب في مارس

المصدر: دبي - البيان

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سجلت بورصة دبي للذهب والسلع معدل اهتمام شهري مفتوح بلغ 134,154 عقداً خلال شهر مارس، في حين بلغ إجمالي قيمة التداولات 15.74 مليار دولار.

وشهدت البورصة ارتفاعاً في الطلب على العقود الآجلة للعملات الرئيسية الست خلال شهر مارس الماضي، استجابة للتضخم المتواصل والقرارات السياسية والصراعات الجيوسياسية التي يشهدها العالم، حيث سجلت هذه العقود نمواً بنسبة 140.11%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ومن أزواج العملات الرئيسية الست، سجلت العقود الآجلة لليورو والجنيه الإسترليني نمواً سنوياً في معدل التداول اليومي بنسبة 527.5% و261.5% على التوالي. كما سجلت أحجام التداول على عقود الين الياباني والدولار الأسترالي نمواً كبيراً خلال العام حتى تاريخه بنسبة 339.2% و755.76% على التوالي.

وعلاوة على ذلك، سجلت عقود الروبية الباكستانية الآجل في بورصة دبي للذهب والسلع أعلى حجم تداول شهري منذ إطلاقها في عام 2021، مع تداول إجمالي 7,158 عقود بقيمة 79.52 مليون دولار خلال شهر مارس.

وقال ليس ميل، الرئيس التنفيذي لبورصة دبي للذهب والسلع: تصدرت محفظة العملات في بورصة دبي للذهب والسلع نشاط التداول في البورصة خلال شهر مارس، مع سعي المشاركين في السوق إلى إدارة مخاطر العملات في ظل حالة عدم الاستقرار التي سببتها الأحداث الجيوسياسية والسياسات النقدية المتغيرة حول العالم.

وقد شهدت محفظتنا للعملات الرئيسية الست زيادة كبيرة في الطلب، حيث سجلت جميع عقود العملات الست ارتفاعاً في أحجام التداول. ونود التأكيد مجدداً على التزامنا الراسخ بتزويد أعضاء البورصة بمنتجات مبتكرة وذات قيمة مضافة، وأفضل تجربة تداول ممكنة.

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