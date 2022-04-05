منتجعات حتا و«حتا وادي هب» تحتفل بأول موسم رمضاني

المصدر: دبي- البيان

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أطلقت منتجعات حتّا و«حتا وادي هب»، التابعة لـ «دبي القابضة»، مجموعة واسعة من عروض الإقامات والأنشطة والمغامرات خلال شهر رمضان المبارك، حيث تقدم المنتجعات، التي تفتح أبوابها خلال الشهر الفضيل لأول مرة، تجربةً فريدةً لزوّارها وضيوفها، للاستمتاع بأجمل الأوقات برفقة العائلة والأصدقاء، خلال موسمها الرابع، والذي تم تمديده حتى 15 مايو 2022.

وتشمل باقة العروض، طوال شهر رمضان المبارك، مجموعةً حصرية من العروض والخصومات، مثل باقة الإقامة التي تبدأ من سعر 750 درهماً لشخصين وطفلين، ليكون النزلاء على موعدٍ مع فرصة رائعة لعيش لحظاتٍ وأوقات لا تُنسى في الإقامات المبتكرة الثلاث، وهي «منتجع سدر تريلرز» و«منتجع دماني لودجز» و«حتا دوم بارك». وتجدر الإشارة إلى أن منتزه «حتا كارافان بارك»، سيفتح أبوابه مرةً أخرى في عيد الفطر، وحتى انتهاء الموسم.

وتوفر المنتجعات أجواءً مثالية، تشمل تجربة تخييم فاخرة، وتقديم وجبات إفطار شهية، بالإضافة إلى خصومات بنسبة 40 % على 20 نشاطاً ومغامرةً خارجية، إلى جانب إمكانية تسجيل الدخول في المنتجعات مبكراً، ومغادرتها في وقت متأخر، بخلاف الزينة الرمضانية الخاصة في كل غرفة. كما سيمْكِن لضيوف منتجعات حتا، كسْب نقاط تلقائياً من «تيكت»، برنامج المكافآت الفوري الوحيد والأسهل في الإمارات، الذي أطلقته دبي القابضة، والذي يوفّر طريقة بسيطة وتلقائيّة لكسب النقاط واستبدالها.

ويمكن للزوار الراغبين في قضاء فترة النهار فقط في حتّا، الاستمتاع بالمغامرات الرائعة في «حتّا وادي هب»، التي تضم مجموعةً مميزة من الأنشطة المناسبة لكافة الأعمار، وبأسعار مخفضة، تبدأ من 10 دراهم فقط. وتتنوع الأنشطة بين ركوب الدراجات الهوائية الجبلية، والطيران الشراعي بالمظلات، ومسار الانزلاق المزدوج، ورِمايَة السّهام، وتجربة القفز «ترامبولين»، وركوب الأحصنة والجِمَالْ، ما سيوفر للزوّار تجربةً ساحرة بين أحضان الطبيعة.

أما للباحثين عن التشويق والإثارة، فيمكنهم استعمال باقة «أدرينالين»، التي تمنحهم فرصة تجربة ثمانية أنشطة خارجية مختلفة، مقابل 445 درهماً. كما تقدّم باقة «مغامرة»، والتي تأتي ضمن فئتين، إحداهما للبالغين والأخرى للأطفال، خمسة أنشطة خارجية لمحبي المغامرة، بسعر 299 درهماً للكبار، و249 درهماً للأطفال، وقد تم تعديل أوقات الأنشطة المختلفة، بما يتوافق مع شهر رمضان.

وتُعد حتّا أكبر منتزه وطني في إمارة دبي، حيث تقع وسط مشهد طبيعي آسر، وتحيطها جبال الحجر في شموخٍ مهيب، وهو ما عزّز من مكانة حتّا عبر السنين، وجعلها واحدةً من أكثر الوجهات التي ينشدها عشّاق المغامرات والتجارب الشيّقة في المنطقة، إذ تجمع بين خيارات الضيافة والتجزئة والتنقل، لتقدم بذلك تجربةً فاخرة ومتنوعة، تلبي احتياجات الأجيال الحالية والمستقبلية.

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