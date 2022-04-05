سوق أبوظبي يتجاوز 10 آلاف نقطة للمرة الأولى بمكاسب 14 ملياراً

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

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تجاوز سوق أبوظبي حاجز 10 آلاف نقطة للمرة الأولى في تاريخه في ختام جلسة، أمس، رابحاً ما يناهز 14 مليار درهم بدعم رئيس من مكاسب الأسهم القيادية في قطاعات العقار والبنوك والاتصالات، فيما تعرض سوق دبي لعمليات جني أرباح تصحيحية بعد صعوده لأعلى مستوياته في أكثر من 4 سنوات.

وصعد سوق أبوظبي بنسبة 1.4% ليغلق عند 10071.58 نقطة مع ارتفاع أسهم القطاع المالي والعقار والاتصالات، فيما انخفض سوق دبي بنسبة 0.47% ليصل إلى 3519.93 نقطة بضغط هبوط أسهم البنوك والعقار والخدمات والتأمين.

وارتفعت سيولة الأسواق لمستويات قياسية قاربت 12.6 مليار درهم، وذلك بعد تنفيذ 19 صفقة كبرى على «إيبيكس للاستثمار» بقيمة 10.145 مليارات درهم على نحو1.83 مليار سهم بسعر 5.53 دراهم للسهم الواحد، وباستثناء الصفقات الكبرى استقطبت الأسهم سيولة بنحو 2.48 مليار درهم، موزعة بواقع 1.58 مليار في أبوظبي، و468.58 مليون درهم في دبي، وجرى تداول 2.25 مليار سهم عبر تنفيذ 14636 صفقة.

سوق دبي

ضغط على سوق دبي انخفاض قطاع العقار 1.17% مع هبوط «إعمار العقارية» 1.5% و«إعمار للتطوير» 0.22% و«الاتحاد العقارية» 0.7% فيما صعد «ديار» 0.86%، ونزل قطاع البنوك 1.26% مع تراجع «دبي الإسلامي» 1.61% و«الإمارات دبي الوطني» 0.66% و«جي إف إتش» 0.8% و«أملاك» 2.44%.

وصعد قطاع الاستثمار 2.53% على وقع نمو «سوق دبي المالي» بنسبة 6.93% و«دبي للاستثمار» 0.81% فيما انخفض «شعاع كابيتال» 1.95%، وزاد قطاع النقل 1.94% بعد ارتفاع «العربية للطيران» 3.7% فيما تراجع «أرامكس» 0.26% و«الخليج للملاحة» 0.76%.

تصدر «سوق دبي المالي» النشاط مستقطباً 149 مليون درهم، تلاه «إعمار العقارية» 129.55 مليون درهم، ثم «جي إف إتش» 43.4 مليون درهم، وحقق «الإمارات للمرطبات» أكبر ارتفاع بنسبة 8.23%، فيما كان «دار التكافل» الأكثر انخفاضاً بنسبة 5.93%، واتجه المستثمرون العرب والخليجيون والأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار 36.3 مليون درهم محصلة شراء، فيما مال الأفراد نحو التسييل بصافي استثمار 36.27 مليون درهم.

سوق أبوظبي

عزز صعود سوق العاصمة ارتفاع القطاع المالي مع نمو «أبوظبي الأول» 1.96% و«العالمية القابضة» 0.16% فيما انخفض «أبوظبي التجاري» 2.67% و«أبوظبي الإسلامي» 1.16% و«الواحة كابيتال» 0.6%، وصعد قطاع العقار مع نمو «الدار» 0.41% و«إشراق» 3.72% فيما انخفض «رأس الخيمة العقارية» 1.44%. وفي قطاع الاتصالات، ارتفع سهم «اتصالات» 3.81% بينما انخفض «الياه سات» 1.43%، وتراجع قطاع الطاقة مع انخفاض «أدنوك للحفر» 1.08% و«طاقة» 2.3%، فيما استقر «دانة غاز» و«أدنوك للتوزيع».

استثمار مؤسسي مالت المؤسسات نحو الشراء في السوقين بصافي استثمار 67.6 مليون درهم، منها 4.57 ملايين في دبي، و63 مليوناً في أبوظبي، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو التسييل، بصافي استثمار 67.6 مليون درهم، موزعة بواقع 4.57 ملايين في دبي، و63 مليوناً في أبوظبي.

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