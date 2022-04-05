ارتفاعات كبيرة لـ«الإيبور» في مارس

المصدر: (أبوظبي - رامي سميح)

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سجلت أسعار الفائدة على التعاملات بالدرهم المعروضة بين البنوك «الإيبور» ارتفاعاً شبه جماعي لجميع آجالها خلال الشهر الماضي، وفق حسابات «البيان» استناداً إلى بيانات مصرف الإمارات المركزي.

وارتفعت أسعار الفائدة لأجل عام بنسبة 49.6% إلى 2.10984% نهاية مارس الماضي مقابل 1.41% نهاية فبراير وزادت أسعار الفائدة لأجل 6 شهور، والتي تعد مؤشراً وسطياً على مستويات الأسعار لمختلف الآجال، بنسبة 66.5% إلى 1.5475% مقابل 0.92906% نهاية فبراير. وارتفعت الفائدة لأجل 3 أشهر 71.7% إلى 1.03% من 0.59986%، وصعدت الفائدة لأجل شهر بنسبة 101.1% إلى 0.5825% من 0.28961%.

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