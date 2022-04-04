إعمار مولز تطلق تجارب مميزة بمناسبة شهر رمضان

المصدر: دبي - البيان

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كشفت مجموعة إعمار مولز عن إطلاق تجارب متنوعة وغامرة في دبي مول، ودبي هيلز مول، ودبي مارينا مول، وسوق الينابيع، احتفالاً بشهر رمضان الكريم، وبما يتناسب مع قيم الشهر المبارك ويعكس أجواء الفرح والسعادة التي تميّزه.

ويمكن للضيوف الاستمتاع بمشاهدة الزينة الرمضانية الفاخرة في دبي مول خلال الشهر الفضيل، والتي تضمّ الفوانيس الجميلة وهلال رمضان في جراند أتريوم والكونكورس في الطابقين الأول والثاني. وتوفّر الديكورات المميزة التي ستزيّن المكان اعتباراً من 2 أبريل، مساحةً مثالية لالتقاط الصور العائلية الخاصة.

كما توفّر المجموعة للضيوف محفظةً واسعة من الوجهات الفاخرة وخيارات الطعام المتنوّعة في أبرز المطاعم المحلية والعالمية التي تقّدم قوائم إفطار وسحور شهيّة، حيث يتيح دبي هيلز مول الذي افتتح حديثاً للضيوف فرصة الاستمتاع بوجباتهم في مطعم لادوريه العصري، أو مطعم شزن بوراك برجر، بينما يقدّم سوق الينابيع تجربةً مميزة لعشاق المطبخ اللبناني في مطعم زعتر وزيت. كما يقدّم دبي مارينا مول لزائريه مطاعم فاخرة مثل باتيل، والإفطار في مطعم دونر آند جايروس، بالإضافة إلى إمكانية زيارة برج بير 7 القريب للاستمتاع بوجباتهم في مطعم عبد الوهاب المختصّ بالمأكولات العربية. وتتوفّر خيارات طعام متنوّعة وشاملة في دبي مول، الذي يجمع أكثر من 200 علامة تحت سقف واحد، بما فيها مطعم وحلويات الحلاّب المختصّ بالمأكولات اللبنانية، بالإضافة إلى مطعم الفنر المختصّ بالمأكولات الإماراتية الأصيلة، ومطعم ليبان باي ألو بيروت اللذين يقدمان في تايم أوت ماركت في سوق البحر قائمتي إفطار مميزتين.

ويحظى الزوار بفرصة شراء مستلزمات العيد السعيد وهدايا الضيافة خلال رمضان واستكشاف مجموعةٍ متنوّعة من المتاجر التي توفّر أطيب قطع الشوكولاتة والمعجّنات العالمية الشهيرة، فضلاً عن أفخر العطور العربية وأفضل مستحضرات التجميل والعطور. وبإمكان عشّاق التسوّق التخطيط لمغامرات التسوّق مسبقاً من خلال تنزيل تطبيقي دبي مول ودبي هيلز مول، كما يوفّر دبي مول خدمة حفظ الأمتعة وحقائب التسوّق خلال الشهر الفضيل.

وتحرص مجموعة إعمار مولز على توفير أبرز متاجر التجزئة وتجارب نمط الحياة والفعاليات الترفيهية خلال الشهر الفضيل متيحةً لعملائها اختبار لحظات مميزة لا تُنسى خلال شهر أبريل.

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