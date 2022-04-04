قطاع الضيافة في الإمارات يواصل استقطاب الزوار

المصدر: دبي- البيان

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يواصِل قطاع الضيافة في الإمارات استقطاب المزيد من الضيوف من جميع أنحاء العالم، وأسهم إكسبو 2020 على وجه الخصوص في زيادة نسب إشغال الفنادق في دبي، حيث سجل أكثر من 22 مليون زيارة، وشهدت الأشهر العشرة الأولى من العام الماضي نسبة إشغال فندقي بلغت 64% على أساس سنوي، وهي إحدى أعلى النسب عالمياً.

وأكد موسى الحايك، الرئيس التنفيذي للعمليات في مركز ورزيدنس البستان أن حرص الإمارات على استضافة فعاليات وأحداث عالمية مثل إكسبو 2020 دبي أسهم إلى حد بعيد في تنشيط الاقتصاد الوطني وتمكين قطاع الضيافة من التعامل مع المتغيرات العالمية، ومواجهة تأثيرات الجائحة بفضل الدعم المستمر، الذي توفره حكومة الإمارات لقطاع الضيافة والسياحة ورفع كفاءته.

وأوضح أن تغير سلوك المستهلك خلال العامين الماضيين أدى إلى تطوير استراتيجيات جديدة تتضمن توفير المزيد من التجارب والخدمات وفقاً لتفضيلات العملاء، وبما يلبي الاحتياجات المتغيرة للأفراد والمجموعات على حد سواء إضافة إلى الالتزام بكافة التدابير الاحترازية وإجراءات الأمان والسلامة.

وأشار إلى أن قطاع الضيافة في دبي والإمارات يتميز بمرونة وقدرة عالية على التكيف مع التغيرات العالمية، ويمثل نموذجاً بارزاً للقدرة على التعامل مع مختلف الظروف والأحوال ومواصلة عملية النمو. وأوضح موسى الحايك بمناسبة احتفال مركز وريزيدنس البستان بمرور 25 عاماً على إطلاقه أن المركز تمكّن من تحقيق نمو متواصل وإقامة شراكات متميزة، مما جعله الوجهة المفضلة للسياح ورجال الأعمال في دبي على امتداد السنوات الماضية، ويتطلع المركز إلى استقبال المزيد من السياح والمقيمين في السنوات المقبلة، مثلما استقبل ورحب بالملايين من الزوار على امتداد العقدين الماضيين.

وتوجه بخالص الامتنان والشكر إلى الحكومة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة لتوفيرها الدعم المستمر لقطاع الضيافة والسياحة ورفع كفاءته، وأعرب عن سعادته البالغة بالإنجازات الكبرى، التي تمكّن المركز من تحقيقها خلال الـ 25 عاماً الماضية، وعلى مواصلته أداء دور رئيسي في تعزيز أداء قطاع الضيافة والسياحة في دبي، وتلبية الطلب المتزايد على الغرف والمرافق الفندقية الراقية.

وقال: إن المركز يقدم العديد من العروض للزوار بمناسبة الذكرى السنوية الخامسة والعشرين لتأسيسه، وتشمل توفير الحجوزات اليومية وطويلة الأجل بأفضل الأسعار المتاحة على غرف محدودة، وتشمل خصما بقيمة 25 % على الحجوزات الشهرية والسنوية إذا تم القيام بالحجز خلال الفترة بين 1 و15 أبريل 2022، ويمكن للضيوف أيضاً حجز 3 ليال كحد أدنى للمشاركة في سحب للفوز بـ25 ليلة مجانية من 1 إلى 31 أبريل وفقاً للشروط والأحكام، وتتوفر أيضاً العديد من الهدايا القيّمة لمتابعي صفحات التواصل الاجتماعي لمركز ورزيدنس البستان.

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