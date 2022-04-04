انضمام «دانة غاز» إلى مؤشر فوتسي سوق أبوظبي 15

المصدر: الشارقة - البيان

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أعلنت «دانة غاز»، أكبر شركة خاصة عاملة في قطاع الغاز الطبيعي في الشرق الأوسط، عن اختيارها للانضمام إلى مؤشر فوتسي سوق أبوظبي 15 (فاداكس 15)، المؤشر المرجعي الجديد لأسهم الشركات الكبرى في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

ويضم مؤشر «فاداكس 15»، الشركات الخمس عشرة الأعلى سيولة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، والتي يتم اختيارها بناءً على القيمة السوقية المعدلة حسب الأسهم الحرة المتاحة للتداول، ومتوسط قيمة التداولات اليومية. ويعد هذا المؤشر الأول، ضمن سلسلة من المؤشرات التي سيتم إنشاؤها بالشراكة بين سوق أبوظبي للأوراق المالية، وشركة «فوتسي راسل» للمؤشرات العالمية، بهدف تسهيل إطلاق منتجات جديدة، تتبع المؤشرات في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

تجدر الإشارة إلى أن سعر سهم «دانة غاز»، ارتفع خلال العام الماضي إلى أعلى مستوى منذ عام 2009، حيث قفز 48 ٪ في عام 2021، وبنحو 11 ٪ خلال الربع الأول من هذا العام.

من جانب آخر، ارتفع مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام - وهو مؤشر معياري شامل للشركات المدرجة في السوق - بنسبة 64 ٪ في 2021، وسط زيادة الإقبال على تداول أسهم الشركات المدرجة في سوق أبوظبي، ما جعله واحداً من أفضل مؤشرات الأسهم أداءً على مستوى العالم.

وقال الدكتور باتريك ألمان وارد، الرئيس التنفيذي لشركة دانة غاز: «يعد إدراج «دانة غاز» في مؤشر «فاداكس 15» المرجعي للأسهم الأكثر سيولة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، انعكاساً للقفزات الكبيرة التي خطتها الشركة خلال العامين الماضيين. حيث نجحت «دانة غاز» في عام 2021، بتسجيل أقوى أداء مالي بتاريخها، وجاء ذلك مدفوعاً بارتفاع أسعار الطاقة، وقوة أدائها التشغيلي. وتواصل إدارة الشركة، استكشاف السبل الأمثل لتحسين الكفاءة وزيادة الإنتاجية».

مستويات قياسية

وحققت «دانة غاز» مستويات قياسية من الأرباح، وتحصيل المستحقات في عام 2021، الأمر الذي دفع مجلس الإدارة إلى التوصية بتوزيع أرباح نقدية، بمقدار 8 فلوس للسهم عن 2021، بزيادة 45 ٪ عن توزيعات العام السابق. ويأتي ذلك، بعد توزيع 3.5 فلوس للسهم في شهر ديسمبر، وتوصية مجلس الإدارة بزيادة الدفعة الثانية من التوزيعات النقدية، من 3.5 إلى 4.5 فلوس للسهم.

وبلغ صافي أرباح الشركة 1.2 مليار درهم (317 مليون دولار) عام 2021، مقارنةً بصافي خسائر بقيمة 1.4 مليار درهم (376 مليون دولار) خلال عام 2020. وعلى صعيد التحصيل، بلغ إجمالي الدفعات النقدية التي استلمتها الشركة في عام 2021 أعلى مستوى في تاريخها، عند 1.4 مليار درهم (377 مليون دولار)، ما ساهم في زيادة السيولة النقدية لدى الشركة، لتصل إلى 678 مليون درهم (185 مليون دولار)، في نهاية 2021.

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