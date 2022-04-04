«رأس الخيمة الوطني» يطلق أول منصة إلحاق رقمي لقروض الشركات الصغيرة في الإمارات

المصدر: رأس الخيمة - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن بنك رأس الخيمة الوطني عن إطلاق تجربة إلحاق رقمي «الأول من نوعها» ستمكن الشركات الصغيرة والمتوسطة من التقدم بطلب الحصول على قروض الأعمال وتمويل رأس المال العامل والتمويل القائم على الموجودات من خلال بوابة التقديم السريع لبنك رأس الخيمة الوطني: quickapply.rakbank.ae/business/finances

ولن يتمكن عملاء الشركات الصغيرة والمتوسطة من التقدم للحصول على حسابات الأعمال فحسب، بل سيكون بإمكانهم أيضاً التقدم للحصول على منتجات تمويل الأعمال في غضون دقائق قليلة والتواصل بالموافقة المبدئية الفورية متبوعة بصرف الأموال في خلال أيام قليلة، ومن دون الحاجة إلى زيارة فرع أو مكتب مبيعات.

وتتماشى المبادرة مع استراتيجية البنك لتحسين تجربة عملائه من خلال حلول رقمية بسيطة ومريحة، كما تأتي دعماً لمنصته SMEsouk التي تعد سوقاً رقمياً شاملاً لجميع الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وسيتمكن أصحاب المشاريع الحالية والناشئة من خلال منصة SMEsouk - www.smesouk.com، من تأسيس أعمالهم بدءاً من الحصول على رخصة تجارية إلى فتح حساب مصرفي مع مجموعة أدوات سهلة، إضافة إلى زيادة نموه من خلال الشراكات المنسّقة والعروض الحصرية وتوسيع دائرة علاقاتهم من خلال الفعاليات، والندوات عبر الإنترنت وكذا سوق لعرض منتجاتهم وخدماتهم.

وقال رحيل أحمد، الرئيس التنفيذي في بنك رأس الخيمة الوطني «ندرك في بنك رأس الخيمة الوطني، أن الشركات الصغيرة والمتوسطة القلب النابض لكل اقتصاد في طور النمو. ولهذا السبب نحن نؤسس لنظام بيئي رقمي سيمكن الشركات الصغيرة والمتوسطة من التواصل وتنمية أعمالها وتوسيع دائرة علاقاتها بطريقة سلسة وسريعة. يؤكد الإلحاق الرقمي للقروض التجارية والتمويل إلى جانب مبادرة SMEsouk من جديد التزام البنك تجاه فئة الشركات الصغيرة والمتوسطة ويعزز جهودنا لنصبح مزود خدمات مالية متكاملاً، مُعتمداً على التكنولوجيا ومتمحوراً حول العملاء».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز