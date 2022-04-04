97 % نسبة الإشغال في ديرفيلدز بأبوظبي

المصدر: أبوظبي – البيان

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أفاد محمد الحاج، المدير التنفيذي لمركز ديرفيلدز مول، أن نسبة الإشغال في المركز التجاري تصل إلى 97%، موضحاً أن المول يضم ما يقارب 238 وحدةً رئيسيةً مستأجرة من قبل متاجر التجزئة، و44 منفذاً للمأكولات والمشروبات.

وقال الحاج في تصريحات صحافية: يُعتبر المركز للتسوق المجتمعي بالدرجة الأولى، لذا نهدف إلى تلبية احتياجات هذا المجتمع بشكلٍ أساسي، ونحرص على دراسة السوق بشكلٍ مستمرّ والاستماع إلى آراء أصحاب المتاجر والعملاء وأخذ اقتراحاتهم بعين الاعتبار لتلبية تطلعاتهم.

وعن أداء المركز في العام الماضي، قال الحاج: لم تتأثر معدلات الزوار ونسب الإشغال لدينا بأزمة «كوفيد 19»، فقد شهدنا تراجعاً مؤقتاً في أعدادهم بالتأكيد، لكن الإقبال المتواصل لعملائنا كان مطمئناً، حتى إن الكثير من المتاجر المستأجرة ازدهرت خلال هذه الأزمة، وسجلت أعداد الزوار منذ بداية العام زيادة بنسبة 4% مع نمو شهري، فيما حافظت مستويات الإشغال وتجديد عقود الإيجار على نسب مرتفعة أيضاً مع مواصلة 95% من المستأجرين لتجديد عقودهم سنوياً.

وحول التوسع في ديرفيلدز مول والإضافات الجديدة، أجاب الحاج بالقول: لطالما كانت استثماراتنا لصالح عملائنا وتجار التجزئة لدينا. وفي هذا الإطار، قمنا بتوسيع ممشى المطاعم المطلّة على الحديقة لتوفير خيارات جلوس داخلية وخارجية، كما استثمرنا بتطوير الحديقة وتنسيق المساحات الخارجية، كما افتتحنا ملاعب للبادل تنس والريشة الطائرة.

وفيما يتعلق بنمو النشاط التجاري والطلب، قال الحاج: أثرت تداعيات أزمة «كوفيد 19» على القطاع بأكمله، إلا أن عام 2022 حمل نتائج مبشرة حتى اليوم، مما يجعله نقطة تحوّل ممتازة من منظور اقتصادي. وبلغت معدلات استقبال الزوار وتفاعلهم أعلى مستوياتها منذ فترة ما قبل الأزمة، ونحن متحمسون حيال مواصلة هذا النمو حتى نهاية العام. ويواصل القطاع انتعاشه مع تخفيف القيود المفروضة، لتثبت استراتيجيتنا للتعافي بعد الأزمة الصحية العالمية نجاحها الباهر. ونخطط للإعلان عن مزيد من الحملات الفريدة خلال الفترة القادمة، والتي من شأنها تعزيز أعمالنا وزيادة نموها.

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