أول متاجر تجربة «هواوي» تفتح أبوابها في أبوظبي والشارقة

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت مجموعة «هواوي» لأعمال المستهلكين، العلامة التجارية العالمية الرائدة في التكنولوجيا، عن افتتاح متجرين تجارب «هواوي» آخرين في دولة الإمارات، حيث تفتح المتاجر الجديدة أبوابها أمام المتسوقين في رمضان في نهاية هذا الأسبوع في غاليريا مول- جزيرة المارية وسيتي سنتر الزاهية - ما يجعلها أول متاجر تجربة «هواوي» على الإطلاق في أبو ظبي والشارقة.

تتميز متاجر التجربة الجديدة بتصميم بسيط متطور، حيث سيتمكن الزوار من الاستمتاع بتجربة سيناريو كاملة غنية مع عروض توضيحية غامرة لأحدث الأجهزة والتقنيات الذكية من «هواوي».

وسيتم الافتتاح في نهاية هذا الأسبوع في الأول من أبريل، بحضور بيك ين – المدير القُطري المعيّن حديثاً لمجموعة «هواوي» لأعمال المستهلكين في دولة الإمارات، بالإضافة إلى صانعي المحتوى الرقمي المحليين المشهورين والعملاء وستستمر الاحتفالات من 1 إلى 3 أبريل، حيث يمكن للعملاء الاستمتاع بصفقات حصرية يومية على منتجات «هواوي» مثل الأجهزة القابلة للارتداء وأجهزة الحواسيب، إلى جانب قسائم نقدية متنوعة وغير ذلك الكثير.

شارك بيك ين، المدير القُطري لمجموعة هواوي لأعمال المستهلكين في الإمارات، رؤيته حول الافتتاح الكبير بالقول: «في هواوي، نقدر دائماً مشاركة المستهلك كأولوية قصوى. العلاقة التي بنيناها مع عملائنا تتجاوز الشراء والبيع. لدينا علاقة أعمق مع عملائنا. نأمل أن تصبح متاجرنا الجديدة في أبوظبي والشارقة مكاناً يلتقي فيه المستهلكون والمطورون معاً ليختبروا أحدث التطورات في تكنولوجيا المستهلك. قامت هواوي أيضاً بدمج منطقة لتجربة حياة سلسة مدعمة بالذكاء الاصطناعي، مما يمنح العملاء فرصة لاستكشاف حياة سلسة وذكية مدعمة بالذكاء الاصطناعي، التي تبشر بها الاتصالات في كل مكان وإنترنت الأشياء».

يمثل افتتاح متجرين إضافيين لتجارب هواوي في الإمارات التزام هواوي في مهمة الشركة لتقديم تقنيات متطورة، وتوفير خدمة عملاء استثنائية في جميع الإمارات. تتوافق رؤية هواوي الاستراتيجية مع رؤية الدولة لجذب المزيد من الأعمال، وتمكين نقل المعرفة المستمر، والمساهمة في تطوير قطاع البيع بالتجزئة.

وتقع متاجر التجربة الجديدة في قلب مساحات البيع بالتجزئة في أبوظبي والشارقة، وهي مجاورة للمتاجر الفاخرة ذات التصميم الداخلي الأبيض البكر، الذي يضع مجموعة من أحدث منتجات هواوي وخدماتها في صميم التجربة.

بالإضافة إلى ذلك، سيكون هناك فريق من الاستشاريين ذوي الخبرة متاحين لتقديم المشورة للمستهلكين حول المنتجات. تم اختيار هؤلاء الموظفين من مجموعة واسعة من الخلفيات، وقد جلبوا نقاط قوتهم وخبراتهم من عالم الرياضة أو الموسيقى أو تدوين مقاطع الفيديو، وسيشاركون مع العملاء اهتماماتهم وهواياتهم، بالإضافة إلى تزويد العملاء بالاقتراحات والدعم الفني.

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