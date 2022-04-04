الزورا للتطوير العقاري تعين رئيساً تنفيذياً

المصدر: عجمان- البيان

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أعلنت شركة الزورا للتطوير العقاري، وهي مشروع مشترك بين حكومة عجمان وشركة سوليدير إنترناشونال، عن تعيين جورج سعد رئيساً تنفيذياً جديداً لها.

وسيشرف سعد من خلال منصبه الجديد على استراتيجية التطوير لمشروع الزورا، معتمداً على خبرته، التي تزيد على عشرين عاماً في مجالات الإدارة والتطوير العقاري بدولة الإمارات العربية المتحدة. ويحمل سعد درجة الماجستير في إدارة الأعمال من كلية مانشستر للأعمال، وسبق له تولي عدة مناصب إدارية في قطاع التطوير العقاري، كان آخرها المدير التجاري لمشروع جزيرة المرجان.

وصرح الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس مجلس إدارة شركة الزورا: «مع دخول مشروعنا فصلاً جديداً في مسيرة النمو، سيكون لجورج سعد بسجله المهني المتميّز وخبرته الواسعة في مجال التطوير العقاري دور مفصلي في تطوير مشاريع الزورا الجديدة، التي ستسهم بدورها وبشكل أساسي بتقدم التنمية العمرانية في إمارة عجمان».

ويعد مشروع الزورا العمراني، المصمم من شركة سوليدير إنترناشونال واحداً من أبرز المشاريع متعددة الاستعمالات المطلة على البحر، ويهدف ألي إنشاء منطقة متكاملة ذات طابع إنساني تركز على مميزات الموقع الطبيعية من شواطئ رملية بيضاء ومانغروف متداخل في المشروع. ويوفر المشروع بيئة عصرية التصميم تستلهم سحرها من الطبيعة وسط أجواء هادئة وآمنة، لتؤمن لسكانها وزوارها أسلوب حياة متوازناً وشعوراً حقيقياً بالانتماء.

يقع مشروع الزورا على مساحة 5،43 كلم مربع من الأراضي الساحلية، بواجهة بحرية ممتدة على طول 12 كلم، ويشمل المشروع منتجع أوبيروي بيتش ريزورت الفخم، وملعب ونادي الزورا للغولف، وهو ملعب دولي مكون من 18 حفرة، تديره شركة ترون العالمية، بالإضافة إلى مشاريع سكنية أخرى قيد التنفيذ حالياً، تتمتع كلها بإطلالات مميزة على ملعب الغولف أو المانغروف أو البحر.

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