"دبي للخدمات المالية" توقع مذكرة تفاهم مع البنك المركزي في موريشيوس

المصدر: وام

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وقعت سلطة دبي للخدمات المالية مذكرة تفاهم مع البنك المركزي لجمهورية موريشيوس /بنك موريشيوس/ وذلك بهدف التعاون وتقديم المساعدة الخاصة بالمسائل التنظيمية وتسهيل تبادل المعلومات والمعرفة بين الطرفين في مجال الابتكارات المالية

وقع مذكرة التفاهم في دبي كل من فاضل العلي رئيس سلطة دبي للخدمات المالية وهارفش كومار سيغولام محافظ بنك موريشيوس .

تركز المذكرة على التقنيات المتعلقة بالخدمات المالية وعملية التنظيم والإشراف من أجل تسهيل تقديم المتطلبات التنظيمية بشكل أكثر كفاءة وفعالية. وستعمل الجهتان على تعزيز الحوار المفتوح بشأن العديد من الأمور بما فيها الإشراف على المخاطر التشغيلية والمخاطر المرتبطة بالتكنولوجيا مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح؛ والأمن السيبراني.

كما تضع المذكرة إطارا لتعزيز بناء القدرات في مجال الخدمات المالية ذات الاهتمام المشترك لكلا الطرفين.

وقال فاضل العلي رئيس مجلس إدارة سلطة دبي للخدمات المالية - بهذه المناسبة -: " تعد التقنيات المتقدمة عنصراً في غاية الأهمية ضمن النظام المالي العالمي حيث يشهد العالم تزايداً ملحوظاً في تبني تلك التقنيات. وبصفتنا جهة تنظيمية عالمية فقد بات من الضروري أن نتبادل الخبرات والمهارات لدفع عجلة تنمية اقتصاداتنا وحماية وتعزيز سلامة أنظمتنا المالية".

وأضاف : " نرحب بهذه الفرصة للتعاون مع بنك موريشيوس بكل ما يتعلق بالتقنيات الناشئة وما يترتب عليها من آثار على النظام المالي".

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