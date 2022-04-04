83 % من تداولات سوق دبي لـ10 شركات وساطة

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

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استحوذت 10 شركات وساطة من بين 26 عاملة في سوق دبي المالي على نحو 83% أو 35 مليار درهم من تعاملات الربع الأول 2021 البالغة نحو 42.1 مليار درهم.

وتصدرت المجموعة المالية هيرميس القائمة، بـ8.95 مليارات درهم أو 15.59%، تليها «بي اتش ام كابيتال» بـ 5.04 مليارات درهم بـ 11.03% وحلت «أرقام سيكيورتيز» ثالثاً بنحو 4.5 مليارات درهم وبنحو 9.85%، تلتها «الرمز كابيتال» بـ 8.44%، ثم «الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية» بـ7.34%، ثم «أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية» بـ 7.01%، ثم «أبوظبي الأول للأوراق المالية» بحصة 5.08% تلاها «دبي الإسلامي للخدمات المالية» بـ3.11% وفي المركز التاسع جاءت «أبوظبي التجاري للأوراق المالية» بـ 2.96%، ثم «الدولية للأوراق المالية» بـ 2.15% ثم «الضمان للأوراق المالية» بـ2.01% و«المشرق للأوراق المالية» بنحو 861.6 مليون درهم أو 1.89%، ثم «الشارقة الإسلامي للخدمات المالية» بـ1.81% يتبعها «سيكو» بحصة 1.29%.

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