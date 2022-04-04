33 يوماً من الفعاليات والعروض في «مهرجان رمضان الشارقة»

المصدر: الشارقة - البيان

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احتفت إمارة الشارقة بحلول شهر رمضان المبارك، بانطلاق فعاليات النسخة الـ32 من «مهرجان رمضان الشارقة» الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة الشارقة، بالتعاون مع الدوائر والهيئات والمؤسسات الحكومية المحلية والقطاع الخاص على مدار 33 يوماً، تتضمن باقة وفيرة من الفعاليات التي ستضفي أجواء البهجة في كافة مناطق ومدن الشارقة، فضلاً عن إطلاق العروض الترويجية الخاصة في أكبر المتاجر لأشهر العلامات التجارية العالمية والكثير من الجوائز القيمة طيلة الشهر الفضيل. ويشهد «مهرجان رمضان الشارقة» في موسمه الجديد العديد من الفعاليات الثقافية والدينية والاقتصادية والترفيهية الجاذبة، إلى جانب الأنشطة المناسبة لكافة أفراد العائلة، والتي تسلط الضوء على جانب من التراث والعادات والتقاليد الإماراتية الأصيلة خلال شهر رمضان المبارك، وذلك وسط مشاركة لافتة من مراكز التسوق والمحال التجارية التي أطلقت باقة عروض ترويجية وتنافسية وتخفيضات تصل نسبتها إلى نحو 75 % على مختلف السلع. وتهدف الغرفة من خلال المهرجان إلى تعزيز مكانة الشارقة كوجهة سياحية مميزة على مستوى المنطقة في الشهر الفضيل وإلى إدخال السرور والبهجة على قلوب سكان الإمارة وزوارها، كما تحرص من خلال الحدث إلى تنشيط مختلف القطاعات الاقتصادية وتحديداً تجارة التجزئة وزيادة إشغال الفنادق وإنعاش قطاع الضيافة.

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