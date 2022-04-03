185 % نمو «الأنصاري للصرافة» في صرف العملات الأجنبية خلال 6 أشهر

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت «الأنصاري للصرافة»، تسجيل نمو بنسبة 185 % في معاملات صرف العملات الأجنبية لغير المقيمين على مدار الأشهر الستة الماضية، بالتزامن مع «إكسبو 2020 دبي»، مقارنةً بنفس الفترة من العام السابق، ونمواً بنسبة 66 %، مقارنةً بالفترة نفسها قبل الجائحة (أكتوبر 2019- مارس 2020). ومن أبرز العملات الأجنبية التي شهدت نمواً في معاملات الصرف، كانت الدولار الأمريكي واليورو والجنيه الإسترليني والريال السعودي والروبية الهندية.

وشكل «إكسبو 2020 دبي»، منذ انطلاقته في أكتوبر 2021، عاملاً رئيساً في نمو صرف العملات الأجنبية، حيث شهد الحدث العالمي مشاركة 192 دولة، وتدفق الزوار وروّاد المشاريع والمستثمرين الأجانب. وتجسيداً لشعاره «تواصل العقول وصنع المستقبل»، استقبل المعرض منذ افتتاحه حتى 29 مارس، حوالي 23 مليون زائر، بحسب المصادر المحلية. كما عزز هذا النمو عدد من العوامل الإضافية، مثل النشاط الملحوظ في استضافة المعارض والمؤتمرات الدولية، وكذلك إقبال شريحة كبيرة من سكان الدولة على السياحة والسفر، بعد تخفيف القيود من قبل شركات الطيران، والدول السياحية المختلفة، خلال الفترات الماضية.

وقال راشد علي الأنصاري الرئيس التنفيذي للأنصاري للصرافة: «مثّل «إكسبو 2020 دبي»، الحدث الدولي الأول من نوعه على مستوى المنطقة، متجاوزاً سقف التوقعات، رغم العقبات التي فرضتها الجائحة. وكلنا ثقة بأن المعرض سيواصل تأثيره الكبير في زيادة زخم الأنشطة والاستثمارات الأجنبية المباشرة في اقتصاد دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة خاصةً، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عموماً. كما نتوقع نمواً بنسبة 5 % في عمليات تحويل الأموال خلال السنة القادمة، مدعوماً بعدة عوامل، من ضمنها متطلبات القوى العاملة، وتدفقات رؤوس الأموال إلى السوق المحلي».

ويجدر بالذكر أن عدد الزوّار الدوليين لدبي، تجاوز 3.4 ملايين في الربع الأخير من عام 2021، تزامناً مع انطلاق معرض «إكسبو 2020 دبي»، في حين استضافت الإمارة 7.28 ملايين زائر دولي في الفترة ما بين يناير وديسمبر 2021، وذلك بحسب إحصاءات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي.

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