100 ألف درهم من«دبليو كابيتال» لتنشيط المبيعات العقارية

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت شركة «دبليو كابيتال» للوساطة العقارية، والتي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، تنظيم سحب جديد للفوز بجائزة مالية تبلغ قيمتها 100 ألف درهم، لتنشيط المبيعات العقارية.

وقال وليد الزرعوني، رئيس مجلس إدارة دبليو كابيتال للوساطة العقارية: «يسعدنا مواصلة عروضنا الترويجية الجاذبة للعملاء وتقديم أفضل الخدمات للعملاء، لهذا جاء السحب الجديد والذي يستمر على مدار شهرين».

وأوضح الزرعوني، أن السحب سيكون في يوم 20 مايو 2022، ويشترط للمشاركة فيه شراء عقار عبر شركة «دبليو كابيتال» للوساطة العقارية.

وأفاد الزرعوني، بأن إجمالي السحوبات التي نظمتها «دبليو كابيتال» قبل هذا السحب تبلغ 1.4 مليون درهم، تضمنت السحب على شقة قيمتها 450 ألف درهم، كذلك السحب على 3 سيارات قيمة الواحدة 150 ألف درهم، بالإضافة إلى السحب الأخير على 5 جوائز بقيمة إجمالية 500 ألف درهم.

وأكد على التزام الشركة بكافة اشتراطات دائرة الأملاك والأراضي في دبي والمطلوبة لتنظيم مثل هذه السحوبات، وسط مستويات شفافة عالية.

ويرى الزرعوني، أن مثل هذه العروض والجوائز تعد إحدى وسائل الشركات في تنشيط مبيعات العقارات وجذب العملاء لزيادة الزخم الشرائي للأفراد والشركات مع تسليط الضوء على فرص الاستثمار الجاذبة المتاحة في السوق.

وتابع رئيس مجلس إدارة شركة «دبليو كابيتال»: «نحرص على التسويق لكبرى العلامات العقارية الأبرز في الإمارات وتزيد من الخيارات أمام المستثمرين والمستهلكين النهائيين، كما تسوق لجميع الفئات العقارية، بدءاً من المشروعات الموجهة لذوي الدخل المتوسط والمحدود، وصولاً إلى المشروعات والمجمعات الفاخرة».

ولفت إلى أن «دبليو كابيتال» تختص في مجال التطوير العقاري، وتقوم ببيع وشراء وتأجير العقارات، وتقديم الاستشارات العقارية، كما أنها معتمدة من أكثر من 70 مطورًا عقاريًا.

وكشف أن دبي توفر الكثير من المقومات لاستمرار انتعاش القطاع العقاري ومواصلة ارتفاع الأسعار، مما يجعل الفترة الحالية مناسبة للشراء للاستفادة من ارتفاعات الأسعار المرتقبة على المدى المتوسط.

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