سوق العطور في دبي تحظى بالثقة عالمياً

المصدر: دبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تحظى سوق العطور في إمارة دبي بثقة المشتري عالمياً، سواء كان مواطناً أو مقيماً أو سائحاً، خصوصاً أن هذه السوق تتمتع برقابة تجارية عالية، كما أن العطور ومواد التجميل أصبحت من البضائع الرئيسة، وتعد جزءاً مهماً من الثقافة العربية.

كما تحظى العطور الخليجية، دائماً باهتمام الذوق العربي، أصبحت تستقطب الآن اهتمام قطاعات كبيرة من المستهلكين العالميين، بعد أن تم تطويرها لتتناسب مع الذوق والمزاج العامين لقطاع كبير من مستخدمي العطور.

ويعد العود واحداً من أهم العطور العربية، والأكثر تفضيلاً بين آلاف أنواع العطور المتوافرة في السوق، إذ يفضل السكان في دولة الإمارات والخليج عموماً، العطر التقليدي ذا القاعدة الزيتية، الذي يتم استخلاصه من خشب العود.

وتقدم شركة «أجمل للعطور»- دار العطور المتخصصة في المنطقة ومتاجر التجزئة- عطرها الجديد المستخلص من دهن العود القديم؛ ويتوفر حاليًا هذا العطر الكلاسيكي السرمدي في مجموعة من أرقى العطور الشرقية لأجمل، بحيث يمكن للمستهلكين اقتناءه والاستمتاع بجوهره النفيس في شكل بخاخ.

وقد صُمم هذا العطر خصيصًا للمتميزين من أصحاب الذوق الرفيع الراقي للعطور الملكية الذين يعشقون البحث عن المكونات النادرة والمعقدة والأثيريّة المفعمة بجوهر الأصالة والفخامة. ويُعد دهن العود هو مستخلص الزيت النقي المأخوذ من أشجار الخشب الهندي مكتملة النمو والعود الهندي، ولهذا فهو أكثر العطور الشرقية المرغوبة ذات الرائحة المعقدة التي تعبق بها الأجواء على مدار عدة ساعات، مما يضفي عطرًا دائمًا، ويضيف لمسة تقليدية تستحضر إحساسًا بالسحر والغموض من خلال إحاطة مرتديها بهالة لا تخطئها العين تضيء طوال اليوم. كما يتمحور دهن العود القديم حول التقاليد والنُبل في اقتناء أرقى العطور التي يقدمها الشرق. ويُعد هذا العطر السحري الجذاب المُركز هو خلاصة الذوق الرفيع؛ مما يجعل «أجمل للعطور» ملك العود الحقيقي.

صُمم «دهن العود قديم» وتم ابتكاره من أجل أصحاب الذوق الرفيع في اقتناء العطور الفخمة وممن لديهم ذوق مميز ورغبة في ترك انطباع دائم حتى بعد مغادرتهم لمكان تواجدوا به.

وقال عبد الله أجمل، نائب الرئيس التنفيذي، بشركة «أجمل للعطور» عن «دهن العود قديم» أنه عطر يتركك لتنعم بشعور من الألفة واستحضار الأيام الخوالي والأوقات التي تقضيها مع أحبائك. كما يعج ذلك العطر بنفحات ماضيك وتقاليدك التي تفوح منه.

ويُقدم هذا العطر الفاخر في عبوة زجاجية مكسوة بصندوق أسود مُحاط برقائق ذهبية متشابكة توضح لون خشب العود الهندي ويبلغ سعر زجاجة العطر حجم 30 مل حوالي 315 درهمًا إماراتيًا وهو متوفر في جميع صالات العرض لشركة «أجمل للعطور» وكذلك عبر موقع الشركة على الإنترنت وعلى وسائل التواصل الاجتماعي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز