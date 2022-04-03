«كليمنصو» في دبي يحصل على اعتماد «الهيئة الدولية المشتركة في الجودة»

المصدر: دبي- البيان

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في أقل من سنتين منذ انطلاقه في دبي، حاز «مستشفى مركز كليمنصو الطبي دبي» مؤخراً على الاعتماد الرسمي من «الهيئة الدولية المشتركة في جودة الرعاية الصحيةJCI»، ويتم منح هذا الاعتماد لمؤسسات الرعاية الصحية التي تطبّق مجموعة معايير قياسية عالمية لتحسين الجودة ونوعية الرعاية الصحية. ويعتبر هذا الإنجاز بدوره خطوة من الخطوات التي تقودها الحكومة في تعزيز مكانة دبي الطبية. وقد تميّز مركز كليمنصو الطبي بتطبيق معيار قياسي لحيازة هذا الاعتماد.

وقد تميّز مركز كليمنصو الطبي بتطبيق 99.5% من أصل 285 من المعايير القياسية المقسمة إلى 1160 عنصراً قياسياً لحيازة هذا الإعتماد.

وقد جرى ذلك في أعقاب تقييم شامل ومكثف أجراه فريق من الخبراء الدوليين خلال شهر مارس من هذا العام. حيث قام الفريق على مدار أربعة أيام بإجراء مقابلات مع طاقم العمل وأعضاء الفريق الإداري للمستشفى فيما يتعلق بسياسات وإجراءات العمل فيه. كما قاموا بتقييم مكثف لمعايير الرعاية الصحية والتمريضي والطبي، هذا بالإضافة إلى إجراء تقييم لكل قسم على حدة. وقد خضع لهذا التقييم كل من مبنى المستشفى ومرافقه المختلفة، إلى جانب المعدات المستخدمة والخدمات المقدمة، مع التركيز على نواحٍ معينة شملت سلامة المرضى وحقوقهم، والإجراءات المعمول بها ضمن المستشفى، ومعايير الوقاية من العدوى الناجمة عن العمليات الجراحية، ووثائق اعتماد أفراد الطاقم الطبي وفريق التمريض ومعايير استعمال الأدوية. وقد اتبع الخبراء في تقييمهم منهجاً يقوم على تتبع المراحل التي يمر بها المريض منذ دخوله المستشفى وحتى خروجه، ويتضمن فحصاً دقيقاً لسجلات المرضى ومقابلات مع الطاقم الطبي المسؤول.

الدكتور مؤنس قلعاوي، رئيس كليمنصو ميديسن انترناشيونال، والرئيس التنفيذي لمجموعة «مستشفيات مركز كليمنصو الطبي»، علّق على هذا الحدث بالقول:«»إنها مدعاة فخر واعتزاز أن يتم اعتماد مركز كليمنصو الطبي دبي من قبل الهيئة الدولية المشتركة في جودة الرعاية الصحية JCI. وتعتبر هذه الشهادة دليلاً قاطعاً على القيادة والتفوق التي يتميّز بهما المركز من خلال تطبيقه لجميع المعايير الدولية وتبنيه مبادئ الجودة والتميّز والرقي. ويأتي هذا الاعتماد اليوم تتويجاً لإنجازاتنا وتشجيعاً لنا للمضي قدماً في سعينا لمواصلة الإرث الذي حققناه على مدى عشرين عاماً من العمل الدؤوب لنقدم الأفضل في الرعاية الصحية في العالم العربي وأبعد«.

وأضاف:» نفخر بمسيرة التميز والريادة التي يقودها «مستشفى مركز كليمنصو دبي»، مقدماً مجموعة متكاملة من خدمات الرعاية الصحية عالية الجودة تنفيذاً لرؤية دولة الإمارات العربية المتحدة في أن تكون الإمارات في الطليعة في تقديم الرعاية الصحية وفق اعلى المقاييس العالمية للمواطنين والمقيمين، ووجهة رائدة في العلاج الطبي والسياحة العلاجية لجميع دول المنطقة.

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