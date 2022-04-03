جمارك دبي تعزز التعاون مع الهيئة العامة للصناعة الكويتية

المصدر: دبي –البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

استضافت جمارك دبي وفداً اقتصادياً رفيعاً من دولة الكويت الشقيقة برئاسة عبد الكريم تقي عبد الكريم، مدير عام الهيئة العامة للصناعة، حيث كان في استقباله منصور المالك المدير التنفيذي لقطاع السياسات والتشريعات في جمارك دبي.

حضر اللقاء من جمارك دبي كل من ماجد العلي مدير إدارة البيانات الجمركية، راشد المهيري مدير قسم الإجراءات الجمركية، وخولة حميد من إدارة الاتصال المؤسسي، ولفيف من رجال الأعمال، والتجار الكويتيين.

وتحدث منصور المالك خلال استقباله الوفد الزائر عن آخر التطورات التي شهدتها جمارك دبي ومشاريع الدائرة الجديدة، وأهمية هذه المشاريع في تحسين الخدمات الجمركية المقدمة للتجار والمستثمرين، ودورها في تعزيز تجارة دبي الخارجية وترسيخ مكانة الإمارة كمركز تجاري ولوجستي عالمي، كما تطرق إلى الدور الذي يؤديه قطاع السياسات والتشريعات في جمارك دبي في وضع السياسات الخاصة بالقيمة والتعرفة الجمركية والمنشأ، وحماية حقوق الملكية الفكرية، بما يتوافق مع المتطلبات المحلية والدولية، وتمثيل جمارك دبي لدى الجهات المحلية بالدولة، والجهات الخارجية لدى منظمة الجمارك العالمية، ومنظمة التجارة العالمية، والجهات المعنية الأخرى.

وأكد المالك أن زيارة الوفد الكويتي تعكس رغبة الطرفين في تعزيز علاقات التعاون في كافة المجالات التجارية والاقتصادية، وتبادل الخبرات ومناقشة الفرص المتاحة وكيفية تشجيع الاستثمارات وزيادة المبادلات التجارية بين دبي ودولة الكويت الشقيقة.

من جانبه أكد عبد الكريم تقي عبد الكريم، مدير عام الهيئة العامة للصناعة الكويتية أن هذه الزيارة جاءت في إطار أسبوع الصناعة الكويتية في إكسبو 2020 دبي، وحرص الهيئة العامة للصناعة الكويتية على تعزيز علاقاتنا مع الجهات والمؤسسات الرائدة في دولة الإمارات، ومنها جمارك دبي التي حققت نجاحات متتالية على صعيد العمل الجمركي من خلال تقديم خدمات جمركية ذكية ورائدة لدعم مرونة واستدامة سلاسل الإمداد.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز