نمو قياسي.. 1.91 مليار درهم مساهمة مصرف الإمارات للتنمية في الاقتصاد الوطني

المصدر: وام

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كشف مصرف الإمارات للتنمية، الذي يعد أحد الممكّنات المالية لجهود التنويع الاقتصادي والتحول الصناعي في دولة الإمارات، عن تسجيل نمو قياسي خلال العام الأول على إطلاق استراتيجيته الجديدة.

جاء هذا الإعلان خلال الاجتماع الأول في العام الحالي لمجلس إدارة المصرف، والذي تم خلاله مراجعة النتائج المحققة خلال الأشهر الاثني عشر الماضية، التي شهدت تقدم المصرف في تنفيذ أولويات استراتيجيته الجديدة الهادفة إلى تمكين التحول الصناعي في دولة الإمارات وتسريع تبني التكنولوجيا المتقدمة في القطاع الصناعي ودفع عجلة النمو المستدام من خلال دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز تنمية الشركات العاملة في خمس قطاعات حيوية هي التصنيع، والتكنولوجيا المتقدمة، والبنية التحتية، والرعاية الصحية، والأمن الغذائي. وتشمل خطة المصرف الجديدة تخصيص محفظة تمويلية بقيمة 30 مليار درهم لدعم أكثر من 13500 شركة جديدة بحلول عام 2025.

شارك في الاجتماع كل من معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات للتنمية، ومعالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة ونائب رئيس مجلس الإدارة، وسعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وسعادة محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، رئيس اللجنة التنفيذية لمكتب أبوظبي للصادرات، وسعادة عبد الواحد الفهيم، رئيس مجلس إدارة بورصة ناسداك دبي، وسعادة مريم سعيد غباش، عضو مجلس إدارة مصرف الإمارات للتنمية، وسعادة خلفان جمعة بالهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، وسعادة نجلاء أحمد المدفع، المدير التنفيذي لمركز الشارقة لريادة الأعمال /شراع/، وأحمد تميم هشام الكتاب، مدير دائرة المكتب التنفيذي في مجموعة أدنوك، ويوسف يعقوب المنصوري، باحث قانوني رئيسي في شرطة دبي.

إنجازات

وقدم أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، لأعضاء مجلس الإدارة خلال الاجتماع التقرير الخاص بنتائج العام الأول على إطلاق الاستراتيجية، والذي تضمن عرضاً تفصيلياً لأبرز الإنجازات، وفي مقدمتها ارتفاع مساهمة المصرف في الناتج المحلي الإجمالي للدولة لتصل إلى 1.91 مليار درهم، وتوفير تمويل مباشر وغير مباشر لصالح 1,350 شركة صغيرة ومتوسطة تعمل في القطاعات ذات الأولوية، إلى جانب إطلاق منصة لضمان التمويل نجح المصرف من خلالها في توفير ضمانات ائتمانية بقيمة 332 مليون درهم.

وشملت قائمة منجزات المصرف خلال العام الأول من تطبيق استراتيجيته الجديدة، إطلاق قسم خاص بالشركات الكبرى خلال أقل من عام، إلى جانب إطلاق تطبيق مصرفي رقمي للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة نجح في فتح أكثر من 1,000 حساب مصرفي رقمياً خلال أقل من 6 أشهر على إطلاقه.

وبهذه المناسبة، قال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر : "بفضل رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، حققت دولة الإمارات نمواً كبيراً وتقدماً ملحوظاً في الكثير من القطاعات التي تحولت اليوم إلى مساهم فاعل في الناتج المحلي للدولة. ونسعى من خلال مصرف الإمارات للتنمية واستراتيجيته الجديدة إلى تسريع نمو القطاع الصناعي لمواكبة مسيرة التنمية الوطنية الشاملة، من خلال تعزيز الدور الحيوي للمصرف في توفير الحلول التمويلية وغير التمويلية الداعمة لعمل الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة والناشئة في القطاع الصناعي".

وأضاف: "تمكّن مصرف الإمارات للتنمية خلال العام الأول على إطلاق استراتيجية الجديدة من رفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات لتصل إلى 1.91 مليار درهم، بما يؤكد دوره المحوري في دفع جهود التنويع الاقتصادي في دولة الإمارات وتنمية القطاع الصناعي بالإضافة إلى زيادة مرونة الاقتصاد وتعزيز مستوى تنافسيته على الصعيد الدولي وتحقيق النمو المستدام." من جانبه صرّح معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي: " كان العام الماضي محورياً للمصرف من حيث الإنجازات المالية والاستراتيجية التي حققها، وفي مقدمتها تقديم تمويلات بقيمة 1.52 مليار درهم لمشاريع في القطاعات ذات الأولوية، وعقد شراكات مع تسعة بنوك تجارية أثمرت عن توفير ضمانات ائتمانية بقيمة 332 مليون درهم." وأضاف: " نفذ المصرف كذلك عدداً من الاستراتيجيات والمشاريع الجديدة التي ستحافظ على زخم إنجازاته. ويتمثل هدفنا الآن في استمرار تعزيز دورنا في تسريع نمو الاقتصاد ضمن القطاعات الخمسة الرئيسية لدينا، وهي التصنيع والتكنولوجيا والرعاية الصحية والأمن الغذائي والبنية التحتية".

مبادرات

وشهد العام الأول على إطلاق المصرف لاستراتيجيته تنفيذ العديد من المبادرات لتسريع تحقيق أهدافه الرئيسية، وفي هذا الإطار وقع مصرف الإمارات للتنمية مذكرات تفاهم مع 26 شريكًا، بينها مؤسسات مالية وبنوك ومؤسسات من القطاعين العام والخاص وغرف تجارية، كما نظم مصرف الإمارات للتنمية أكثر من 16 عرضا ترويجيا وفعالية صناعية، ضمن حرصه على الوصول إلى أصحاب المصلحة في جميع أنحاء الدولة.

وضمن حرصه على تركيز تمويلاته في المشاريع والشركات ذات الأثر الأكبر في الاقتصاد الوطني، طوّر مصرف الإمارات للتنمية "مقياس الأداء التنموي" وهو معيار تقييمي للجهات الطالبة للتمويل بناءً على تأثيرها في اقتصاد الدولة. وأسهم هذا المقياس في تعزيز الأثر الاقتصادي للمصرف وتعزيز نمو القطاع الصناعي.

بيئة أعمال مناسبة

وتعليقًا على النتائج النوعية التي حققها مصرف الإمارات للتنمية، قال أحمد محمد النقبي : " يلتزم مصرف الإمارات للتنمية بخلق بيئة أعمال مناسبة للشركات تدعم تحقيق مستقبل اقتصادي مزدهر لدولة الإمارات وتعزز مكانتها الرائدة باعتبارها مقراً مثاليا لنمو الأعمال. ويعود الفضل في النمو القوي الذي حققه مصرف الإمارات للتنمية في الأشهر القليلة الماضية إلى الدعم غير المحدود الذي قدمه مجلس الإدارة، وهو يأتي ليؤكد صواب النهج الذي سار عليه المصرف من خلال استراتيجيته الجديدة التي اعتُمدت قبل 12 شهرا".

وأضاف النقبي: " سنواصل بذل الجهود لتعزيز نمو القطاعات ذات الأولوية ورفع مستوى تمويلاتنا التي لها أثر قوي في دعم المشاريع في مجالات التكنولوجيا والرعاية الصحية والأمن الغذائي والتصنيع والبنية التحتية ونتطلع قُدما إلى تحقيق المزيد من الإنجازات خلال العام المقبل".

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