«ديوا» تزيد الطرح للمستثمرين الأفراد

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، بعد حصولها على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع، أنها قد مارست حقّها في زيادة عدد الأسهم المتاحة للاكتتاب، ضمن الشريحة الأولى (شريحة المكتتبين من الأفراد)، في طرحها العام الأولي.

واستجابة للطلب القوي، وبعد تلقي طلبات اكتتاب من المستثمرين الأفراد فاقت المعروض بكثير، اتّخذت حكومة دبي، بصفتها المساهم البائع، قراراً بزيادة حجم شريحة المكتتبين من الأفراد، من 260 مليون سهم إلى 760 مليون سهم. وبالتالي، سوف يرتفع إجمالي عدد الأسهم المتاحة للاكتتاب في الطرح العام الأولي لهيئة كهرباء ومياه دبي، من 8,500,000,000 سهم عادي، إلى 9,000,000,000 سهم عادي، ما يعني أن الأسهم التي ستتاح للتداول بعد الإدراج، ستشكل 18 % من إجمالي الأسهم المصدرة في رأسمال الهيئة، مع احتفاظ حكومة دبي بملكية 82 % من رأسمالها.

وبناءً على النطاق السعري لأسهم الطرح، والذي تم تحديده سابقاً بين 2.25 و2.48 درهم للسهم الواحد، ستتراوح قيمة الأسهم المخصصة لشريحة المكتتبين من الأفراد، بين 1.71 مليار درهم، و1.88 مليار درهم (أي بين 465.62 مليون دولار، و513.22 مليون دولار). وبذلك ستمثل فئة المستثمرين الأفراد، بمن فيهم مستثمري الشريحة الثالثة (المخصصة لموظفي الهيئة المؤهلين)، 9.2 % من إجمالي حجم الطرح بعد الزيادة.

ولن يطرأ أي تغيير على فترة الاكتتاب في الطرح العام الأولي للهيئة، حيث أغلق باب الاكتتاب أمس، 2 أبريل، للمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات، ويوم 5 أبريل للمستثمرين المؤهلين المحليين والدوليين. ومن المتوقع اكتمال إدراج أسهم هيئة كهرباء ومياه دبي، وبدء تداولها في سوق دبي المالي، يوم 12 أبريل الجاري، أو في حدود ذلك التاريخ.

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