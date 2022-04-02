تعيينات قيادية جديدة في «جي دبليو ماريوت ماركي دبي»

المصدر: دبي - البيان

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أعلن فندق «جي دبليو ماريوت ماركي دبي»، وجهة الضيافة الاستثنائية، عن تعيين إيتين إلس في منصب مدير الأغذية والمشروبات، والشيف ميجيل هولامو استرادا في منصب رئيس الطهاة التنفيذي، وذلك في إطار احتفاء الوجهة بالمواهب الاستثنائية ضمن فريقه واستكمالاً لنجاح دورته الأخيرة من التعيينات الإدارية والترقيات.

كما قامت العلامة الفندقية من فئة الخمس نجوم بترقية ساجان باليبوراث إلى منصب مدير خدمة الغرف، وفاليري ويد إلى منصب مديرة المبيعات والتسويق للعقارات المتعددة، والتي تشرف حالياً على أربعة فنادق فاخرة من فئة الخمس نجوم في الإمارات.

جاءت هذه الترقيات والتعيينات في أعلى مناصب فريق الإدارة استكمالاً لجهود تطوير المهارات القيادية التي بدأت في نهاية عام 2021 مع ترقية موريتز نويمان إلى منصب مدير سلسلة المطاعم، وتعيين نيك باتمور في منصب مدير الفندق. ويعكس هذا النهج تميز فريق الإدارة العليا في العلامة الفندقية الفاخرة وبراعته في استقطاب المواهب لتأسيس فريق قيادي متألق فريد من نوعه.

ويتولى إيتين مسؤولية الارتقاء بمستوى منافذ المأكولات والمشروبات في الفندق، والإشراف على الأقسام التنفيذية الأخرى، إذ يشتهر بكفاءته وخبرته في تحسين هوامش الإيرادات وترسيخ هوية العلامة الفندقية. كما يتولى إدارة التوجه العام لقسم المأكولات والمشروبات مع العمل عن كثب مع قسمي التسويق والعمليات لتوفير عروض جديدة مبتكرة، بما يعزز مكانة الفندق كوجهة ضيافة استثنائية في القطاع.

ويتمتع ساجان باليبوراث، الذي شغل منصب مدير خدمة الغرف مؤخراً، بالكفاءة اللازمة للعمل الفندقي مع خبرة 19 عاماً في مجال إدارة منشآت الضيافة العالمية. كما يتميز بمسيرة حافلة في إنشاء الفرق عالية الأداء وتدريبها، بالإضافة إلى إظهاره مهارات قيادية استثنائية وقدرته على احتواء التكاليف وحرصه الدائم على تقديم أجود أنواع الخدمة ومعاييرها في الفندق. ويتمكن ساجان من تحقيق التميز التشغيلي بشكل متواصل، مما يؤدي إلى انخفاض التكاليف الإجمالية وازدياد فعالية الخدمات المقدمة. كما عمل مع علامة ماريوت لأكثر من عقد من الزمن، وتشكّل ترقيته الأخيرة إلى هذا المنصب المحوري في الفندق الفاخر تطوراً طبيعياً من منصبه السابق بصفته مدير مكتب الاستقبال، ونتيجةً منطقيةً لأدائه المتميز ونجاحه في تحقيق نتائج إيجابية للفندق.

وانضم ميجيل إسترادا مؤخراً إلى الفريق بدور رئيس الطهاة التنفيذي، حيث يشرف من منصبه الجديد على 15 صالةً فاخرةً وركناً للمشروبات ومطعماً حائزاً على الجوائز من مطاعم العلامة، بالإضافة إلى قيادة فريق من 300 شيف موهوب. ويتمتع ميجيل بخبرة واسعة تؤهله للارتقاء بتجارب ضيوف فندق جيه دبليو ماريوت ماركي دبي، حيث أدار عدداً من أبرز المطاعم والمطابخ في هونج كونج وماليزيا وشنغهاي ولندن وميامي.

وتوسع منصب فاليري ويد كمديرة المبيعات والتسويق للعقارات المتعددة ليشمل أربعة فنادق من فئة الخمس نجوم؛ كما تشرف الآن على جي دبليو ماريوت ماركي دبي، ومنتجع المها، المنتجع الصحراوي والنادي الصحي من لاكشيري كولكشين، وفندق وأجنحة ماريوت مرفأ دبي، ومنتجع لو ميريديان شاطئ العقّة في الفجيرة. وتتميز فاليري بخبرة واسعة في التسويق واحترافية كبيرة في المبيعات، كما أنها مثال يحتذى به في قطاع الضيافة بفضل مثابرتها وإصرارها ومهاراتها القيادية وشهرتها في بناء فرق متفاعلة وعالية الأداء.

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