«رد تاغ» تحتفل بشهر رمضان بعروض خاصة

المصدر: دبي - البيان

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أكدت «رد تاغ»، العلامة المفضلة في منطقة الخليج العربي والمتخصصة بالمنتجات المنزلية والأزياء العصرية، أن طرح العروض الترويجية والتنزيلات من المتاجر والمحال التجارية في دبي خلال شهر رمضان، يسهم في تنشيط قطاع التجزئة، الذي بات يشهد نمواً متزايداً كل عام.

وأضافت أن دبي أصبحت وجهة عالمية للتسوق على مستوى العالم، وتحتضن أشهر العلامات التجارية المحلية والعالمية، الأمر الذي حفز عنصر المنافسة بين التجار والعلامات التجارية، وانعكس في شكل أفضل الصفقات والعروض الترويجية والقيمة المضافة على السلع والمنتجات التي تسهم في إدخال الفرحة على قلوب الكثير من المتسوقين والفائزين خلال الشهر الكريم.

وبمناسبة حلول رمضان، كشفت «رد تاغ» عن سحوبات نقدية مذهلة لعملائها في الشرق الأوسط احتفالاً بالشهر الكريم. وتحرص العلامة ضمن عروض رمضان كريم لهذا الموسم على تقديم جائزة نقدية هي الأكبر من نوعها على مستوى الشركات في قطاع الأزياء.

ومن المقرر أن تختار العلامة 5 فائزين أسبوعياً في كل بلد طوال فترة العرض، حيث سيتم توزيع جوائز مادية تختلف من دولة لأخرى، ففي الإمارات وحدها خصصت رد تاغ 5 آلاف درهم أسبوعياً لخمسة من العملاء المحظوظين، ليصل إجمالي الجوائز إلى 125 ألف درهم. ويستمر عرض رمضان كريم مدة 35 يوماً من 27 مارس وحتى 30 أبريل.

أمّا الجائزة النقدية المخصصة لكل فائز أسبوعياً في البحرين والكويت وعُمان وقطر فتبلغ 500 دينار بحريني و400 دينار كويتي و500 ريال عُماني و5 آلاف ريال قطري على الترتيب. وتجري السحوبات كل أسبوع في البلدان المذكورة أعلاه. ويمكن للعملاء التسجيل مع كل عملية شراء في حال التسوق أكثر من مرة في اليوم، مما يتيح لهم تعزيز فرص الفوز بالجائزة.

وقال شهباز شيخ، الرئيس التنفيذي للمتاجر في «رد تاغ»: ينفرد شهر رمضان المبارك بمكانة خاصة في المنطقة تميزه عن كافة الاحتفالات الأخرى، فهو شهر التفاني والعطاء، لذلك حرصنا هذا الموسم على تقديم جائزة نقدية مجزية في جميع أنحاء الشرق الأوسط بطريقة تلامس حياة عملائنا، وتعبّر لهم عن خالص امتنانا وتقديرنا لإخلاصهم.

وأضاف: جاءت فكرة عروض رمضان من استبيان داخلي أجريناه على عملائنا من الفئة البلاتينية، والذي أظهر تفضيل العملاء للجوائز النقدية والسيارات. وتقديراً للعملاء الدائمين للعلامة، حرصنا على منحهم فرصة الفوز بالجائزة لعدة مرات.

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